Samsung-Kracher bei MediaMarkt: Galaxy S23 FE mit Vodafone-Tarif unfassbar günstig

Ihr seid auf der Suche nach einem günstigen Handyvertrag in Kombination mit dem Samsung Galaxy S23 FE? Genau so ein Angebot erwartet euch derzeit bei MediaMarkt. Dort bekommt ihr das Smartphone in Verbindung mit einem Vodafone-Tarif zum absoluten Schnäppchenpreis. Wir haben uns den Deal genauer angeschaut und verraten euch, warum ihr zuschlagen solltet.

MediaMarkt: Samsung Galaxy S23 FE mit Vodafone-Tarif zum Schnäppchenpreis

In der Tarifwelt von MediaMarkt bekommt ihr aktuell das Samsung Galaxy S23 FE (128 GB) mit „Freenet green LTE“-Tarif im Vodafone-Netz gerade für nur 17,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Hinzu kommen noch einmalig 45,94 Euro für Anschlusspreis, Zuzahlung und Versand. Enthalten sind 20 GB Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich bei diesem Angebot um ein tolles Schnäppchen handelt.



Tarifdetails auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Freenet green LTE

Allnet- und SMS-Flat

20 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) 24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

50 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy S23 FE mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Kosten im Überblick

Grundgebühr

(monatlich) 17,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 477,70 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) ca. 488 Euro Bonus

bei Rufnummernmitnahme 50 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Boni) -60,19 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -2,51 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Samsung Galaxy S23 FE mit 128 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern ohne Differenzbesteuerung aktuell mindestens 488 Euro. Zieht man diesen Wert sowie den Bonus für die Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestvertragslaufzeit ab, wird klar, dass ihr das Smartphone mit Vertrag günstiger bekommt als ohne und die Allnet-Flat mit 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz effektiv kostenlos obendrauf. Das Angebot lohnt sich also auch, wenn ihr den Tarif gar nicht benötigt oder verschenken wollt und das Handy lieber in Raten abbezahlt. Einziger Wermutstropfen: Der Tarif beinhaltet kein 5G.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Was kann das Samsung Galaxy S23 FE?

Was das Samsung Galaxy S23 FE so alles auf dem Kasten hat, erfahrt ihr in unserem Hands-On-Video:

Ist das noch Fan-Service? – Galaxy S23 FE Abonniere uns

auf YouTube

