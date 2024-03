Samsung überrascht Galaxy-S24-Besitzer: Brandneues Software-Update schon da

Wenn ihr ein Samsung Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra besitzt, dann könnt ihr euch freuen. Bereits im März hat Samsung mit dem Rollout des April-Updates für diese Smartphones begonnen. Damit werden einige Probleme behoben, die in den letzten Wochen aufgetreten sind. Wie immer beginnt Samsung zunächst in einem Land mit dem Rollout.

Samsung Electronics Facts

Samsung verteilt erstes April-Update

Der März ist noch nicht einmal vorbei, da hat Samsung in Südkorea bereits mit der Verteilung des brandneuen April-Updates für die Galaxy-S24-Smartphones begonnen. Für alle drei Modelle steht ab sofort im Heimatland von Samsung das etwa 800 MB große Update zum Download bereit. Diese Software-Version ist so neu, dass der Hersteller bisher noch nicht einmal verraten hat, welche Sicherheitslücken geschlossen werden. SamMobile geht davon aus, dass mit dem Update auch einige Probleme behoben werden.

Anzeige

Die Galaxy-S24-Smartphones erhalten damit das zweite große Software-Update. Erwartet werden größere Verbesserungen bei der Kamera. Da hatte Samsung schon mit dem ersten Update nachjustiert und könnte nun weitere Feinheiten ändern. Weiterhin sind zuletzt zwei Probleme aufgetreten. Einmal mit der Gesichtserkennung und dann noch mit der Bildschirmübertragung. Ob diese bereits mit dem April-Update beseitigt werden, ist nicht bekannt. In jedem Fall werden bestimmt wieder Sicherheitslücken geschlossen werden.

So holt ihr alles aus eurem Samsung-Handy heraus:

Samsung Einsteiger-Tipps: Diese Einstellungen solltet ihr ändern! Abonniere uns

auf YouTube

Viele weitere Samsung-Geräte werden folgen

Die Galaxy-S24-Smartphones sind nur der Anfang. Samsung wird in den kommenden Tagen und Wochen für alle aktuellen Smartphones und Tablets das April-Update verteilen. Seit dem Galaxy S21 gilt die fünfjährige Update-Garantie und alle ab da vorgestellten Handys und Tablets sind dort inbegriffen. Wie immer dauert es aber einige Tage und Wochen, bis die neue Software für alle noch unterstützten Geräte angepasst ist. Beim März-Update hat Samsung tatsächlich erst vor wenigen Tagen so richtig losgelegt. Das April-Update noch im März ist also eine echte Überraschung.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.