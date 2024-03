Galaxy Z Flip 6: Samsung wiederholt alten Fehler

Samsung könnte beim Galaxy Z Flip 6 zweigleisig fahren. Während Nutzer in den USA einen Snapdragon-Chip erhalten, soll in Europa ein hauseigener Exynos-Chip zum Einsatz kommen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Das Flip-Handy soll eine längere Akkulaufzeit, bis zu 12 GB RAM und ein flüssigeres Außen-Display bekommen.

Samsung Galaxy Z Flip 6 mit Exynos-Chip?

Neue Berichte deuten darauf hin, dass Samsung künftig auch in seinen Flip-Handys unterschiedliche Chipsätze verbauen will. Wie schon beim Galaxy S24 und früheren S-Flaggschiffen soll es zwei Varianten geben. Eine soll mit dem Snapdragon 8 Gen 3 erscheinen, die andere möglicherweise mit Samsungs Exynos 2400. Die Snapdragon-Variante könnte nur in den USA erscheinen, während die Exynos-Version in Europa, Asien und anderen Regionen zum Einsatz kommt.

Zusätzlich zu den Spekulationen über den Chip wird erwartet, dass das Galaxy Z Flip 6 mit bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und bis zu 512 GB internem Speicher ausgestattet sein wird. Das Vorgängermodell war mit 8 GB RAM ausgerüstet (Quelle: kro bei Twitter/X).

Eine verbesserte Akkuleistung ist ebenfalls Teil der Gerüchteküche, konkrete Details stehen jedoch noch aus. Beim Galaxy Z Flip 5 lag die Kapazität bei 3.700 mAh. Das Design des Galaxy Z Flip 6 soll hingegen weitgehend unverändert bleiben, möglicherweise aber neue Farboptionen und ein etwas dickeres Gehäuse für den größeren Akku bieten.

Erfreulich sind auch Berichte, nach denen das Cover-Display des Handys flüssiger werden soll. Statt der bisherigen Bildwiederholfrequenz von 60 Hz soll es wie das Haupt-Display 120 Hz erreichen.

Im Video: Das halten wir von Samsungs aktueller Falt-Generation.

Samsung: Günstiges Falt-Handy in Arbeit

Neben dem Klapp-Handy Galaxy Z Flip 6 und dem größeren Galaxy Z Fold 6 soll Samsung erstmals auch an einer FE-Variante seiner faltbaren Smartphones arbeiten. Dieses könnte in Südkorea für umgerechnet rund 725 Euro angeboten werden – und auch in Deutschland als das günstigste Falt-Handy von Samsung überhaupt erscheinen.