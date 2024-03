Schnell zuschlagen: PlayStation-Hit auf Steam jetzt noch zum halben Preis

Immer mehr PlayStation-Hits landen nach dem Konsolen-Release auch auf Steam. Jetzt ist der perfekte Moment, um ein beliebtes Action-Adventure nachzuholen. God of War aus dem Jahr 2018 ist gerade um 50 Prozent im Preis reduziert. Ihr dürft allerdings nicht mehr lange trödeln.

Steam-Rabatt: God of War jetzt viel billiger

Sony gibt nach und beendet die Konsolen-Exklusivität vieler großer PlayStation-Hits. Steam-Spieler können bereits seit Januar 2022 God of War auf dem PC zocken. Der ursprüngliche Release war im April 2018 für die PS4. Trotz langer Wartezeit kostet der Singleplayer-Hit immer noch 49,99 Euro. Ein dicker Steam-Rabatt reduziert den Preis jetzt aber um 50 Prozent. Ihr müsst also nur noch 24,99 Euro zahlen. Das Angebot auf Steam gilt noch bis zum 28. März. Ihr solltet also nicht mehr allzu lange zögern, wenn ihr Kratos Abenteuer im hohen Norden selbst erleben und dabei euren Geldbeutel schonen wollt.

God of War aus dem Jahr 2018 ist ein deutlicher Bruch zu den vorherigen Teilen der Reihe. Die griechischen Götter des Olymps sind bezwungen und Kratos versucht einen Neuanfang im verschneiten Midgard. Doch auch das nordische Pantheon hat Götter und Monster, die eine Gefahr für den Spartaner und seinen neuen Sohn Atreus darstellen.

Schaut euch hier den Story-Trailer für God of War an:

God of War: Ankündigungstrailer für die PC-Version

Steam-Spieler lieben God of War

Kratos Reise durch Midgard hat schon auf der PlayStation viele Fans gefunden. Bei der PC-Version sieht es nicht anders aus. Insgesamt geben 96 Prozent der fast 90.000 Steam-Reviews einen Daumen hoch – eine absolute Traumwertung. Auch die Bewertungen selbst sind voller Lob für Story, Gameplay und Grafik. God of War wird dort regelmäßig als „Meisterwerk“ bezeichnet.

Die Steam-Spieler zeigen sich allerdings auch ungeduldig. Sie wollen endlich God of War Ragnarök auf dem PC zocken. Mehr als ein Jahr nach dem Release auf der PS5 fehlt von einer Steam-Version des Nachfolgers jede Spur.