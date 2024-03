Sony siegt auf Steam: PlayStation-Hit zeigt, wie es richtig geht

Ein neuer PlayStation-Release auf dem PC ist eine klare Ansage an die Konkurrenz: Wunderschöne Spiele können auch vollkommen ohne Bugs und andere technischen Problemen erscheinen. Horizon Forbidden West wird dafür mit positiven Bewertungen belohnt.

Horizon: Forbidden West Facts

Spieler lieben neuen PlayStation-Hit auf dem PC

Sony ist immer häufiger bereit, von der strengen Konsolenexklusivität abzuweichen. Das bedeutet, dass auch PC-Spieler die besten PlayStation-Hits genießen dürfen. Beim neuesten Steam-Release handelt es sich um Horizon Forbidden West. Der Open-World-Hit ist ursprünglich im Februar 2022 auf PS4 und PS5 erschienen.

Horizon Forbidden West™ Complete Edition

Der PlayStation-Hit erzählt die Geschichte von Aloy weiter, die in der Postapokalypse gegen Roboter-Dinos antreten muss. Schon kurz nach dem Release hat das Spiel auf Steam mehr als 2.700 Nutzerrezensionen angesammelt. Stolze 93 Prozent davon fallen positiv aus. Das Urteil der Spieler ist klar: Horizon Forbidden West ist eine Konsolen-Portierung, die einfach funktioniert. Neue und alte Fans schwärmen von der wunderschönen Grafik und der trotzdem stabilen Performance.

Schaut euch hier den PC-Trailer für Horizon Forbidden West an:

Horizon Forbidden West Complete Edition: PC-Trailer

Gute Arbeit, Sony: Horizon Forbidden West funktioniert einfach

Ein funktionierendes Spiel abzuliefern, ist eigentlich eine denkbar niedrige Hürde. Trotzdem gelingt vielen Entwicklern und Publishern nicht einmal das. Erst kürzlich ist Entwickler Aspyr an der Portierung eines 20 Jahre alten Star-Wars-Shooters gescheitert. Auch Sony hat in dieser Hinsicht keine weiße Weste: The Last of Us Part 1 war zum Release auf dem PC eine technische Katastrophe.

Horizon Forbidden West lässt jetzt hoffen, dass Sony etwas aus diesem Fehler gelernt hat. Der Entwickler Nixxes Software ist jetzt auch mit der Portierung von Ghost of Tsushima vertraut, das am 16. Mai auf dem PC erscheinen soll. Der PlayStation-Hersteller würde damit seine Siegesserie auf dem PC fortsetzen. Neben Horizon Forbidden West ist auch Helldivers 2 ein absoluter Erfolg auf dem PC.