Steam-Shooter startet durch: Über diesen Erfolg freut sich auch PlayStation

Helldivers 2 triumphiert über God of War und Spider-Man

Helldivers 2 ist eine absolute Seltenheit. Der Publisher hinter dem Third-Person-Shooter ist niemand geringes als PlayStation. Trotzdem erschien das Game am 08. Februar 2024 gleichzeitig auf PS5 und Steam. Damit setzt es sich von Spielen wie God of War und The Last of Us Part 1 ab, die beide erst Monate oder sogar Jahre nach dem PlayStation-Release auf den PC kamen.

Der ungewohnte Doppel-Release trägt jetzt Früchte. Helldivers 2 ist ein gewaltiger Erfolg. Aktuell sitzt der Shooter sicher auf dem ersten Platz der Steam-Topseller – sogar über einem Dauerbrenner wie Counter-Strike 2 (Quelle: Steam-Topseller).

Ein weiterer Triumph zeigt sich allerdings beim Vergleich mit anderen PlayStation-Spielen auf Steam. Hier erreicht Helldivers 2 mehr als 150.000 gleichzeitige Spieler. Der bisherige Rekordhalter God of War ist mit einem Höchststand von 73.000 Spielern weit abgeschlagen. Kurz darauf folgt dann Marvel’s Spider-Man Remastered mit 66.000 gleichzeitigen Spielern (Quelle: SteamDB).

Ein solcher Ansturm führt vielleicht dazu, dass Sony die eigenen PS5-Hits in Zukunft schneller auf den PC bringt. Der stark verspätete Release hat immerhin zur Folge, dass auf Steam kein wirklicher Hype mehr aufkommt. Allerdings will Sony auch weiterhin Konsolen verkaufen und hat dadurch Interesse daran, die PS5 zu bevorzugen.

Schaut euch hier den Trailer für Helldivers 2 an:

Helldivers 2: Launch Trailer | PS5 & PC

Worum geht es in Helldivers 2?

In Helldivers 2 verteidigt ihr die Menschheit gegen eine Vielzahl von Aliens. Der Kampf gegen Riesenspinnen und Käfer-Monster dient dabei natürlich dem größeren Ziel, Freiheit, Frieden und Demokratie in der Galaxis zu verbreiten. Dafür könnt ihr euch mit bis zu drei anderen Soldaten zusammentun. Das an Starship Troopers erinnernde Konzept kommt bei den Steam-Spielern gut an. Allerdings weisen die Steam-Rezensionen auch auf technische Probleme und Ärger mit der Anti-Cheat-Software hin.

