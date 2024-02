Steam: Koop-Shooter legt Traumstart hin und wird durch Technik-Probleme ausgebremst

Helldivers 2 ist schon wenige Tage nach Release das erfolgreichste PlayStation-Spiel auf Steam. Doch trotz guter Spielerzahlen gibt es Kritik, der Shooter macht auf technischer Ebene Probleme.

Helldivers 2 ist ein kooperativer Third-Person-Shooter, der am 8. Februar auf Steam erschien und schon am ersten Tag eine beachtliche Anzahl an Spielern aufweisen konnte. Mit bis zu vier Spielern ballert ihr euch durch die Bugs, was auch im Spiel nicht die einzige Ähnlichkeit zum Sci-Fi-Film Starship Troopers ist.

Helldivers 2 mit Traumstart auf Steam

Laut SteamDB versammelten sich schon kurz nach Release über 81.000 gleichzeitig aktive Spieler, um Frieden, Freiheit und Demokratie per Maschinengewehr und Flammenwerfer in die Galaxie zu tragen. (Quelle: SteamDB). Aktuell sind bereits wieder über 50.000 Soldaten im Einsatz.

Der Entwickler hinter Helldivers 2 ist wie auch bei Teil 1 Arrowhead Game Studios, doch als Publisher fungiert tatsächlich PlayStation, das Spiel erscheint parallel auch für die PS5. Der Koop-Shooter ist damit der erfolgreichste Konsolen-Port auf Steam und lässt sogar GTA, God War und Red Dead Redemption hinter sich. Die Vorzeichen standen bereits gut, denn schon vor Release wurde Helldivers 2 durch zahlreiche Vorbestellungen zum Steam-Topseller.

Schaut euch den Launch-Trailer zu Helldivers 2 an:

Helldivers 2: Launch Trailer | PS5 & PC

HELLDIVERS™ 2 Arrowhead Game Studios

Technische Probleme überschatten den Start

Durch den hohen Ansturm waren die Server zeitweise überlastet, wie einige Spieler auf Reddit berichten. (Quelle: Reddit). Ein Problem, das auch in den Steam-Rezensionen häufiger genannt wird. Doch in den Bewertungen finden sich noch weitere technische Probleme, denn die Bugs laufen euch bei Helldivers 2 nicht nur ins Fadenkreuz.

Ein großes Problem scheint der Einsatz der Anti-Cheat-Software GameGuard zu sein. Der Schutz vor Schummlern sorgt laut einigen Steam-Nutzern regelmäßig für komplette Abstürze. Bei manchen AMD-Grafikkarten kommt es auch zu Crashes. Helldivers 2 hat bereits über 10.000 Rezensionen auf Steam, von denen vor allem deswegen nur 69 Prozent positiv ausfallen.

Entwickler Arrowhead verkündetet via X, ehemals Twitter, bereits einen ersten Hotfix veröffentlicht zu haben. (Quelle: X). Dieser soll die Matchmaking-Probleme beheben und auch die Abstürze vermindern. Man arbeite außerdem schon an weiteren Patches, um das Spielerlebnis zu verbessern.

