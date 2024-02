Fortsetzung zu The Last of Us: Schöpfer macht Fans Hoffnung

The Last of Us 3 ist zwar offiziell noch nicht in Entwicklung, doch Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann macht Fans nun Hoffnung auf einen Nachfolger der beliebten PlayStation-Reihe und deutet dabei sogar noch ein weiteres Projekt in dem Endzeit-Universum an.

Das PS5-Remaster von von The Last of Us 2 wird hoffentlich nicht das letzte Videospielprojekt der erfolgreichen PlayStation-Reihe sein. In einer Dokumentation hat Neil Druckmann, Naughty Dogs Co-Präsident und Creative Director, nun verraten, dass er wichtigen Fortschritt für das Konzept vom dritten Teil gemacht habe und dass auch über ein Spin-Off nachgedacht wird.

The Last of Us 3: Neue Hoffnung für Fans

Für Druckmann sei es bei einem möglichen dritten Spiel wichtig, dass nicht nur eine qualitativ gute Handlung, sondern auch ein Konzept vorhanden sei, mit dem die Trilogie abgerundet werden könne. Dieses Konzept habe er nun nach einigen Jahren des Grübelns endlich vor Augen. Eine offizielle Ankündigung, dass The Last of Us 3 mit Sicherheit kommt, ist dies natürlich noch nicht – doch Druckmann sagt immerhin, dass diese Geschichte wohl noch ein weiteres Kapitel zu bieten habe.

Schaut euch die The-Last-of-Us-Dokumentation auf YouTube an:

Druckmann deutet damit aber nicht auf eine mögliche Rückkehr von Ellie und Abby in The Last of Us 3 hin, sondern erwähnt ebenfalls ein kürzeres Spin-Off-Projekt, das dem Charakter Tommy folgen könnte. Diese Nebengeschichte würde Druckmann gerne erzählen, allerdings betont er auch, dass er gleichzeitig zufrieden wäre, wenn die Reihe mit The Last of Us 2 ihren Endpunkt gefunden hätte.

The Last of Us: Fans bekommen nicht genug von PlayStation-Hit

Die immense Popularität von The Last of Us, die sich seit der HBO-Serie nahtlos aus dem Gaming-Bereich auf die gesamte Unterhaltungsbranche ausgeweitet hat, macht ein weiteres Spiel in Zukunft sicherlich ziemlich naheliegend. Und selbst das von manchen zunächst skeptisch beäugte PS5-Remaster von The Last of Us 2 konnte Fans und Kritiker überzeugen. Die Zeichen für ein Sequel stehen also gut, allerdings müssten Fans darauf höchstwahrscheinlich noch einige Jahre warten.

Apropos The Last of Us – der zweite Teil sollte ursprünglich noch deutlich düsterer enden:

