Palworld-Spieler träumt von simpler Änderung – Tausende stimmen ihm zu

Palworld-Spieler kennen es wahrscheinlich nur zu gut: Vor allem anfangs bringt man die Tastenbelegung gerne mal durcheinander und plötzlich zückt der Spielercharakter aus dem Nichts eine Pal-Sphäre und wirft sie ins Nirvana. Ein Spieler auf Reddit wünscht sich, dass man die unverbrauchten Pal-Sphären im Anschluss wieder einsammeln kann – und das will nicht nur er.

Palworld-Spieler will, dass man Pal-Sphären wieder aufheben kann

Pal-Sphären sind eine zentrale Komponente in Palworld. Schließlich erlauben euch die schmucken Bälle, Pals einzufangen, um sie fortan für Arbeiten in eurer Basis einzusetzen oder mit auf eure Reise durch die Spielwelt zu nehmen. Daher ist es umso ärgerlicher, wenn man mit seinen Bällen nicht den Pal trifft, auf den man es abgesehen hat oder man sogar aus Versehen eine Pal-Sphäre auf den Boden wirft. Denn hat der Ball erst einmal eure Hand verlassen, könnt ihr ihn im Nachhinein nicht mehr aufheben – diese Ressourcen seht ihr niemals wieder.

Reddit-Nutzer Rikashey ist von diesem System alles andere als begeistert. Sein Vorschlag: Spieler sollten in der Lage sein, die Pal-Sphären wieder aufzuheben, mit denen sie nichts getroffen haben:

Er scheint nicht der Einzige zu sein, der das so sieht – das beweist ein kurzer Blick in den Thread. Über 6.200 Likes und 726 Kommentare – von denen die meisten ihm beipflichten – sprechen für sich.

Palworld-Spieler machen klar: Gleiches Problem auf PC und Konsole

Was aus den Kommentaren unmissverständlich hervorgeht: Sowohl Spieler auf der Konsole als auch auf dem PC scheinen in regelmäßigen Abständen die Tasten zu verwechseln und auf diese Weise Pal-Sphären zu verschwenden.

Auch erfahrene Spieler berichten davon, dass ihnen dieser Fehler noch unterläuft. Mit zunehmender Spieldauer kann das besonders bedauernswert sein. Denn im Lauf der Zeit schalten Spieler bessere Pal-Sphären frei, die die Fangwahrscheinlichkeit verbessern, aber auch kostbarer sind. Mit anderen Worten: Jede verschwendete Pal-Sphäre tut doppelt weh.

Viele Spieler raten deswegen allen Betroffenen dazu, die Taste zum Werfen der Pal-Sphäre zu ändern. Auf diese Weise können sie solche Missgeschicke verhindern. Die Entwickler haben sich derweil noch nicht zum Vorschlag geäußert – auf der Roadmap ist eine Anpassung jedoch bislang nicht zu finden.

