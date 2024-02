Xbox-Spiele auf PS5: 9 Spiele, die den Sprung schaffen müssen

© Bildquelle: Microsoft/ Sony 1 / 10

Anzeige

Bei Microsoft steht eine Gaming-Revolution bevor. So könnten wichtige Xbox-Hits auch auf der PlayStation 5 erscheinen. Wir zeigen euch 9 tolle Spiele, die den Sprung auf die Sony-Konsole unbedingt mitmachen müssen.

Xbox-Spiele für die PS5: Das sind die wichtigsten Highlights

PlayStation-Fans können sich womöglich auf eine Welle an Xbox-Spielen freuen. Mehrere Insider berichten, dass Microsoft auf den Konkurrenten Sony zugeht und die eigenen Gaming-Hits auch auf der PS5 veröffentlichen will. Für tausende Gamer bedeutet das Zugriff auf ganz neue Spiele.

Auch wenn die Xbox in Sachen Verkaufszahlen hinter der PlayStation hinterherhinkt, hat die Konsole in den letzten Jahren doch ein paar fantastische Spiele bekommen. Die meisten sind neben der Xbox auch auf dem PC erschienen. PlayStation-Fans gingen allerdings leer aus. Wir zeigen euch in unserer Bilderstrecke jetzt ein paar ausgewählte Highlights, die darum jetzt unbedingt auf der PS5 erscheinen müssen.