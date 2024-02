Xbox Series S im Preisverfall: MediaMarkt macht die Schnäppchen-Konsole noch günstiger

Die Xbox Series S ist für Spieler immer noch die günstigste Möglichkeit, um an eine Current-Gen-Konsole zu kommen. Dank einer Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und Saturn purzelt der Preis eines attraktiven Bundles jetzt noch weiter – aber der Rabatt gilt nur noch für kurze Zeit.

Xbox-Bundle bei MediaMarkt und Saturn im Angebot

Die Xbox Series S wird von vielen zu Unrecht unterschätzt. Die kompakte Microsoft-Konsole bietet zwar nicht ansatzweise so viel Leistung wie die deutlich teurere Xbox Series X – doch wer noch einen Full-HD-Fernseher sein Eigen nennt oder nicht allzu viel Geld für eine Konsole aus der aktuellen Generation ausgeben will, kommt an der Series S kaum vorbei.

Anzeige

Habt ihr bislang noch nicht zugeschlagen, gibt es jetzt den perfekten Grund dafür. Denn MediaMarkt und Saturn haben gerade eine Mehrwertsteueraktion laufen, die dafür sorgt, dass sich die Preise etlicher Produkte stark reduzieren. Mit dabei ist auch das Xbox Series S - Starter Bundle, das neben der Xbox Series S und einem Controller auch noch eine 3-monatige Mitgliedschaft für den Xbox Game Pass Ultimate bereithält.

Normalerweise kostet das kleine Paket 289,99 Euro, doch bis zum 12. Februar um 9 Uhr morgens zahlt ihr nur 243,69 Euro – das entspricht einem Rabatt von knapp 16 Prozent. (bei MediaMarkt anschauen / bei Saturn anschauen)

Anzeige

Wundert euch nicht, wenn euch auf den Webseiten von MediaMarkt und Saturn erst ein Preis von 289,99 Euro angezeigt wird. Der Rabatt wird erst im Warenkorb abgezogen.

MICROSOFT Xbox Series S - Starter Bundle Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.02.2024 08:49 Uhr

Ein kurzer Blick auf den Preisverlauf zeigt, dass das Angebot von MediaMarkt und Saturn das aktuell günstigste ist:

Anzeige

Preisverlauf des Xbox-Series-S-Bundles im zeitlichen Verlauf. (Bildquelle: Idealo)

Im Rahmen des Black Fridays und in der Vorweihnachtszeit gab es das Bundle jedoch auch schon mal deutlich günstiger. Wer nicht mehr warten möchte, kann also in Ruhe zuschlagen – wer sich jedoch noch etwas in Geduld übt, kann eventuell in ein paar Monaten einen noch besseren Deal finden. In diesem Fall geben wir euch natürlich Bescheid.

Für wen lohnt sich die Xbox Series S?

Für alle, die nach einem möglichst kostengünstigen Einstieg in die Welt der Current-Gen-Konsolen suchen und bereit sind, dafür auch einige Abstriche in Sachen Leistungsfähigkeit und Performance hinzunehmen.

Zudem müssen sich Käufer gewiss sein, dass die Series S kein Disc-Laufwerk hat. Spiele müssen also entweder digital im Xbox Store erworben werden oder aber ihr nutzt einfach das Game-Pass-Abo, das bereits für drei Monate Teil des Bundles ist. Durch den Game Pass erhaltet ihr Zugriff auf einen großen und hochkarätigen Spielekatalog, der von Microsoft immer wieder aktualisiert wird.

Xbox Game Pass Ultimate 3 Monate Xbox/PC - Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.02.2024 08:23 Uhr

Mit 512 GB internen Speicher könnt ihr zwar nicht massig Spiele auf einmal auf eurer Konsole installieren, aber sind wir mal ehrlich: Eigentlich spielt man doch fast sowieso nur zwei bis drei Games regelmäßig und wechselt diese dann einfach aus. Und falls euch der Speicher wirklich nicht ausreichen sollte, könnt ihr diesen auch über eine 1-TB-Erweiterungskarte ausbauen (bei Amazon anschauen).