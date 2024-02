Neuer Switch-König für 13,99 Euro: Rabatt lässt Mario-Abenteuer triumphieren

Ein oftmals unterschätztes Mario-Abenteuer kann sich derzeit über den Spitzenplatz in den Switch-Charts freuen – ein satter Rabatt katapultiert Mario + Rabbids: Kingdom Battle im Nintendo eShop ganz nach oben.

Nintendo Switch Facts

Im Vergleich zu gefeierten Spielen wie Super Mario Odyssey oder Super Mario Bros. Wonder ist das rundenbasierte Strategie-Spiel Mario + Rabbids: Kingdom Battle bei so manchem Switch-Fan unter dem Radar hindurchgeflogen – dabei hat die Zusammenarbeit von Ubisoft und Nintendo ganz schön viel zu bieten. Momentan könnt ihr euch davon bereits für nur 13,99 Euro im eShop überzeugen.

Anzeige

Mario + Rabbids: Kingdom Battle im Nintendo eShop massiv reduziert

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle befehligt ihr ein Team, das ihr aus bekannten Mario-Charaktere und den verschrobenen Rabbids zusammenstellt. In dem rundenbasierten Gameplay müsst ihr taktisch vorgehen, um in spannenden Kämpfen zu bestehen und das Pilz-Königreich vor den bösen Plänen von Bowser und Bowser Jr. zu beschützen. Zwischen den Gefechten, in denen ihr zum Beispiel Mario, Peach, Luigi oder Rabbid Yoshi steuern könnt, streift ihr durch offene Level, in denen es verschiedene Rätsel zu lösen gilt.

Schaut euch hier den Trailer zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle an:

Mario + Rabbids Kingdom Battle - Official Game Trailer

Mit einer Kritikerwertung von 85 und einer Publikumswertung von 8,3 kann Mario + Rabbids: Kingdom Battle auf der Aggregator-Website Metacritic mehr als überzeugen. Das Spiel bietet jede Menge typischen Nintendo-Charme, gepaart mit intelligentem Gameplay, das nicht nur XCOM-Fans begeistert. Im Nintendo eShop könnt ihr euch den Taktik-Hit jetzt für nur 13,99 Euro statt 39,99 Euro sichern. Das Angebot läuft noch bis zum 14. Februar 2024 (im Nintendo eShop ansehen). (Quelle: Metacritic)

Anzeige

Switch-Bestseller: Mario-Hit schnappt sich Platz 1

Momentan kann Mario + Rabbids: Kingdom Battle dank des Rabatts sogar auf den ersten Platz der Switch-Bestseller-Charts vorrücken. Damit überflügelt das Spiel unter anderem das neue Mario-Abenteuer Super Mario Bros. Wonder ebenso wie das Harry-Potter-RPG Hogwarts Legacy. (Quelle: Nintendo)

Anzeige

Auch 2024 könnt ihr euch auf tolle Spiele für eure Nintendo Switch freuen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.