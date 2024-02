Elden Ring fürs Handy: Neue Version wird alles verändern

Elden Ring feiert schon bald seinen zweiten Geburtstag. Das Action-RPG ist ein Mega-Erfolg auf Konsolen und auf Steam. Jetzt sollen auch Gamer auf Mobilgeräten an den knallharten Bossen verzweifeln. Die Pläne für die neue Version klingen allerdings alles andere als rosig.

Elden Ring auf dem Handy klingt schrecklich

Mobile-Games sind überall auf dem Vormarsch. Ein Bericht von Reuters deckt jetzt auf, dass auch Elden Ring auf dem Handy veröffentlicht werden soll. Verantwortlich für die neue Version ist das chinesische Unternehmen Tencent, ein Teilhaber des Entwicklers FromSoftware. Aktuell soll ein kleines Team aus ein paar Dutzend Entwicklern an der Mobile-Version arbeiten. Laut Reuters kommt die Arbeit aber nur langsam voran.

Tencent will Elden Ring darüber hinaus deutlich überarbeiten. Auf Konsolen und PC könnt ihr das Action-RPG einmal kaufen und dann direkt nach Lust und Laune bis zum Abspann durchzocken, ohne einen weiteren Cent ausgeben zu müssen. Nicht so auf dem Handy: Diese neue Version soll laut des Berichtes kostenlos sein und ordentlich mit Mikrotransaktionen ausgestattet werden. Als Vorbild diene dabei das Open-World-Game Genshin Impact (Quelle: Reuters).

Wir erklären, was euch in Elden Ring erwartet. Ob das Spielprinzip so auch auf dem Handy funktioniert?

Das ist Elden Ring

auf YouTube

Ist Elden Ring auf dem Handy noch Elden Ring?

Die Version von Elden Ring, an der Tencent gerade arbeitet, scheint sich einige Freiheiten zu erlauben. Das Action-RPG muss ordentlich umgebaut werden, um Elemente wie Mikrotransaktionen zuzulassen. Außerdem wird es die Entwickler sicherlich vor eine Herausforderung stellen, die gewaltige Open-World des Spiels für Mobilgeräte umzusetzen. Womöglich endet diese neue Version letztendlich wie eins von Godricks verpflanzten Ungeheuern, an die scheinbar wahllos andere Körperteile angenäht wurden.

Immerhin können sich Elden-Ring-Fans aktuell noch auf den ersten richtigen DLC für das Action-RPG freuen. Seit der ersten Ankündigung von „Schatten des Weltenbaums“ vor fast einem Jahr hält sich FromSoftware allerdings bedeckt.