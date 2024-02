Kuriose Konkurrenz für Mario Kart: Sony macht Bloodborne-Racer das Leben schwer

Der PS4-Klassiker Bloodborne soll ein kurioses Spin-Off bekommen – Fans arbeiten an einem düsteren Kart-Racer in der Welt des From-Software-Spiels. Doch kurz vor der geplanten Veröffentlichung grätscht Sony mit schweren Bedenken dazwischen.

Indie-Entwicklerin Lilith Walther hat 2022 das Spiel Bloodborne Kart angekündigt – zunächst war es nur ein Aprilscherz, doch dann entwickelte es sich zu einem tatsächlichen Projekt, das am 31. Januar 2024 erscheinen sollte. Nun musste der Release des originellen Racers jedoch verschoben werden, denn Sony grätscht aus Urheberrechtsgründen dazwischen.

Bloodborne Kart: Sony lässt bei Fan-Game nicht mit sich reden

Bloodborne Kart sollte ein Racer in der Welt des PS4-Hits werden, in dem Spieler auf diverse Charaktere aus dem FromSoftware-Spiel treffen würden. Nun, da die Veröffentlichung bevor steht, hat sich Sony jedoch zu Wort gemeldet und die Entwickler darum gebeten, alle expliziten Hinweise auf das Bloodborne-Branding aus dem Spiel zu nehmen.

Dies teilte Lilith Walther in einem Post auf Twitter mit. Sony habe sie angesprochen und auf die Namensrechte aufmerksam gemacht. Der Kart-Racer muss also noch einmal in die Garage, um etwas überarbeitet zu werden und damit mögliche Urheberrechtsverletzungen entfernt werden können. Laut Walther hatte das Entwickler-Team solch einen Schritt allerdings bereits erwartet – es trifft sie demnach nicht gänzlich unvorbereitet. Walther kündigt entsprechend auch an, dass die Verzögerung nicht allzu lange dauern soll. Ein neuer Release-Termin ist trotzdem noch nicht bekannt.

Schaut euch hier den ursprünglichen Release-Trailer zu Bloodborne Kart an:

(Quelle: Lilith Walther, YouTube)

Düsterer PS4-Hit wird zum Mario-Kart-Klon

Für Bloodborne Kart – der neue Name ist ebenfalls noch nicht bekannt – wollen sich die Entwickler nicht lumpen lassen und haben bereits 12 verschiedene Charaktere, 16 Strecken und eine vollwertige Singleplayer-Kampagne sowie Split-Screen-Multiplayer versprochen. Die Grafik ist im pixeligen Retro-Stil der Original-PlayStation gehalten – Entwicklerin Walther hatte 2022 bereits mit ihrem Bloodborne-Demake im PS1-Stil auf sich aufmerksam gemacht.

Während Bloodborne Kart verschoben werden muss, ist ein anderes PS5-Spiel ungeplant zu früh erschienen:

