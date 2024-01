PS5-Leak zeigt, woran Sonys Multiplayer-Offensive scheitern wird

Sony will sich in Zukunft verstärkt auf Online-Multiplayer und Live-Service-Games konzentrieren – geleakte PS5-Daten zeigen nun aber, warum dieses Vorhaben krachend scheitern könnte.

2023 hat Sony einen Einblick in seine zukünftige PlayStation-Strategie gegeben – und damit einigen Spielern vor den Kopf gestoßen. Denn die große Investition in sage und schreibe 12 neue Live-Service-Games hat vielen in der Community missfallen. Geleakte Spieler-Statistiken zeigen jetzt außerdem, dass Einzelspieler-Offline-Games auf der PS4 und PS5 in den letzten Jahren deutlich beliebter waren als Online-Multiplayer-Vertreter.

PlayStation-Strategie: Spieler zocken mehr Singleplayer-Games

Twitter-User FunkyClam hat das PlayStation-Business-Update mit dem Thema „PS4 & PS5 Platform Health“ aus dem Februar 2023 gepostet. Auch wenn der Bericht als solcher bereits ein Jahr alt ist, gibt er doch wichtige Einblicke in die PlayStation-Nutzerstatistiken.

Was bei der Betrachtung der Zahlen auffällt: Offline-Gameplay machte im Februar 2023 auf der PS4 und PS5 von insgesamt 3,6 Milliarden Stunden Spielzeit satte 2,1 Milliarden Stunden aus – dies entspricht 58 Prozent. Free-to-Play-Games kamen dagegen nur auf 914 Millionen gespielte Stunden, während Online-Gameplay via PlayStation Plus 595 Millionen gespielte Stunden erreichte. Auch in den Monaten zuvor war die gemessene Spielzeit vergleichbar auf Offline- und Online-Spiele verteilt.

PS5-Community lässt Live-Service-Offensive kalt

Angesichts der andauernden großen Popularität von Offline-Games auf den PlayStation-Konsolen können die Erfolgsaussichten von Sonys Live-Service-Offensive durchaus angezweifelt werden – zumindest dürfte der Umfang von 12 neuen Online-Spielen dieser Art weit übers Ziel hinausschießen. Dies bestätigen auch die Kommentare aus dem PS5-Subreddit, die PlayStation vor allem für ihre spektakulären Singleplayer-Spiele schätzen oder schlicht und ergreifend keine Lust auf Online-Multiplayer haben.

„Ich habe über 2.000 gespielte Stunden auf der PS5 und keine davon war Online-Multiplayer lol.“ (Reddit-User chainer3000)

„Ich hab mich nie mit Online-Spielen angefreundet. Videospiele sind meine Zeit für mich, ich will da nicht von anderen blöd angemacht werden.“ (Reddit-User HoovesCarveCrater)

„Ich bin einer der Singleplayer und ich bereue nichts. Als Erwachsener mit einem Job habe ich keine Zeit für Multiplayer. Ich will einfach nur etwas Entspannendes am Wochenende zocken. Hoffentlich investieren sie mehr in diesen Bereich.“ (Reddit-User pineapplesuit7)

Sonys Live-Service-Offensive hat auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen:

