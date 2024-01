Sony bietet 35 % Rabatt auf PS Plus – aber nur für Auserwählte

PS Plus ist inzwischen echt teuer geworden – vor allem nach der letzten Preiserhöhung. Einige Spieler haben das zum Anlass genommen, um dem PlayStation-Online-Abo den Laufpass zu geben. Sonys Strategie, um einen der verlorenen Abonnenten zurückzuholen: satte 35 Prozent Rabatt.

Sony PlayStation Facts

Ehemaliger PS-Plus-Abonnent bekommt fetten Rabatt

Die Zeiten, in denen man 49,99 Euro für ein Jahr PS Plus gezahlt hat, sind lange vorbei. Inzwischen kostet das 12-Monats-Abo für die günstigste Variante Essentials satte 71,99 Euro – für Extra bezahlen die Kunden 125,99 Euro und für Premium sogar 151,99 Euro.

Anzeige

Das scheint einigen Spielern schlichtweg zu teuer zu sein. Sie schließen entsprechend erst gar kein Abo ab oder lassen ihr aktuelles auslaufen. Auch Reddit-Nutzer skipv5 gehört zu dieser Gruppe und hat letztens eine interessante Entdeckung im PlayStation Store der PlayStation-App gemacht: Ihm wurden satte 35 Prozent Rabatt für das Jahres- und das 3-Monats-Abo der unterschiedlichen PS-Plus-Versionen angeboten:

Was bieten euch die Gaming-Abos von Microsoft, Sony und Nintendo eigentlich für euer Geld? Wir verraten es euch im Video:

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus – das bieten euch die Abo-Dienste Abonniere uns

auf YouTube

Fetter PS-Plus-Rabatt ist die absolute Ausnahme

Das Problem an der Sache: Bei dem Deal handelt es sich nicht um einen allgemeinen Rabatt für alle PlayStation-Spieler – das bestätigt ein kurzer Blick auf die offizielle Webseite und in die Kommentare unter dem Reddit-Post. Denn abseits von skipv5 scheint kein anderer Spieler einen derart hohen Rabatt angeboten zu kommen. Es handelt sich offenbar um einen extra für skipv5 zugeschnittenen Deal.

Anzeige

Solche personalisierten Rabattaktionen sind jedoch keine Seltenheit. Auch Reddit-Nutzer Unusual_Trade5917 berichtet in den Kommentaren, dass er vor ein paar Tagen ein ähnliches Angebot erhalten hat. Ihm wurden jedoch lediglich 25 Prozent Rabatt auf die Abos angeboten.

Anzeige

Mit anderen Worten: Für ehemalige PS-Plus-Mitglieder, die darüber nachdenken, ihr Abo zu erneuern, kann es sich durchaus lohnen, ein paar Wochen oder Monate auf einen solchen Deal zu warten. Ansonsten bieten sich Rabatt-Events wie die Days of Play oder der Black Friday an, um das Abo preiswert zu erstehen – denn an diesen Tagen bietet Sony PS Plus oftmals für alle Nutzer etwas günstiger an.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.