Nur Amazon kann PlayStation gefährlich werden: Nintendo und Xbox spielen die zweite Geige

PlayStation Plus, Nintendo Switch Online, Xbox Game Pass, Amazon Prime Gaming, Netflix Games – etliche Spiele-Publisher haben inzwischen ihr eigenes Gaming-Abo. Eine neue Umfrage enthüllt, wer hierzulande der Spitzenreiter ist.

PS Plus ist das meistgenutzte Gaming-Abo in Deutschland

Deutschland ist und bleibt PlayStation-Land – auch in Sachen Gaming-Abos. Das beweist eine neue Umfrage von Statista. Die globale Datenbank hat knapp 700 Gamer in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren, die für Gaming-Abos bezahlen, gefragt, welche sie abonniert haben und nutzen:

Der Gewinner der Umfrage: PlayStation Plus. Sonys Online-Service wird von 39 Prozent der Umfrageteilnehmer genutzt. Knapp dahinter mit 37 Prozent liegt Amazon Prime Gaming im Zusammenschluss mit Amazon Luna. Das dürfte jedoch vor allem daran liegen, dass Amazon Prime Gaming im regulären Prime-Abo inkludiert ist. Mit anderen Worten: Jeder Prime-Abonnent hat Zugriff auf Prime Gaming.

Amazon Prime hat verdammt viele Vorteile – nur die wenigsten nutzen jedoch wirklich alle:

Eine große Überraschung gibt es auf dem dritten Platz. 28 Prozent der Befragten geben nämlich an, dass sie EA Play oder EA Play Pro nutzen. Doch auch dafür gibt es eine logische Erklärung. Das EA-Play-Abo ist Teil des PC Game Pass und des Game Pass Ultimate. Apropos Game Pass: 27 Prozent der Befragten geben an, dass sie das Xbox-Abo aktiv nutzen. Gleiches gilt für Nintendo Switch Online.

Das bekommt ihr für euer Geld bei PS Plus, Nintendo Switch Online und im Xbox Game Pass:

Switch Online, Xbox Game Pass und PS Plus – das bieten euch die Abo-Dienste

auf YouTube

Fraglich ist, ob PS Plus seine Krone in den kommenden Jahren weiter verteidigen kann. In den letzten Monaten waren die Abonnenten von der Gratis-Games-Auswahl oftmals enttäuscht. Zudem dürfte die letzte Preiserhöhung der Jahresabonnements für einige treue Abonnenten das Fass zum Überlaufen gebracht haben.

Gaming-Abos im Mobile-Bereich: Beliebter als gedacht?

Mobile-Gaming-Abos scheinen auch in Deutschland langsam in Fahrt zu kommen. Jeweils 25 Prozent haben Apple Arcade oder den Google Play Pass abonniert, 24 Prozent geben zudem an, dass sie auch die im Netflix-Abo inkludierten Spiele zocken.

Gut möglich, dass sich der Anteil der Abonnenten von Mobile-Gaming-Abos in den kommenden Jahren noch weiter erhöht.