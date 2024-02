Wie Diablo 4, nur besser: Action-Rollenspiel startet richtig bei Steam durch

Falls ihr Diablo-Fans seid, müsst ihr euch unbedingt diesen neuen Steam-Bestseller ansehen: Das Action-RPG Last Epoch wird mit fantastischen Wertungen überworfen und soll sehr stark an Diablo erinnern – nur, dass es vieles besser macht.

Steam Facts

Last Epoch scheint das Diablo zu sein, das die Fans eigentlich wollen

„Kauft das für 35 US-Dollar und lasst die Enttäuschung über Diablo 4 der Vergangenheit angehören“, schreibt Steam-User realnickib und bekommt zahlreiche Likes in den Steam-Kommentaren (Quelle: Steam). Lasst ihr eure Augen weiter über die Kritiken schweifen, so wird schnell klar: Last Epoch spielt sich wie Diablo, scheint aber einiges besser zu machen. Im Hinblick auf den derzeitigen Unmut gegenüber Diablo 4 und Season 3, schwenken wohl viele Spieler gerade auf Last Epoch um – und sind damit glücklicher.

Schaut in den Launch-Trailer für einen ersten Einblick ins Spiel:

Last Epoch: Offizieller Launch-Trailer | Echoes from the Void

Last Epoch Eleventh Hour Games

Auf Steam kostet Last Epoch 33,99 Euro und ist so kurz vor Release direkt weit oben in der Bestseller-Liste gelandet (Quelle: Steam-Charts). Mit 83 Prozent wird das Spiel gerade als sehr positiv bewertet.

Last Epoch: Mehr Fantasy, weniger Dämonen

Last Epoch ist ein düsteres Action-Rollenspiel mit Hack-and-Slash-Elementen und spielt sich wie die Diablo-Reihe aus der Vogelperspektive. Bei der Erstellung eures Charakters könnt ihr aus fünf Basisklassen wählen: Mage, Rogue, Primalist, Acolyte und Sentinel. Anschließend habt ihr die Wahl zwischen etlichen Spezialisierungen wie Shaman, Void Knight, Rune Master, Lich oder auch Beast Master. Last Epoch verspricht nicht nur eine epische Fantasy-Geschichte, in der ihr die Zeit selbst vor der Leere retten müsst, sondern bietet wohl auch einen hohen Wiederspielwert.

Nach dem Abschluss der Kampagne könnt ihr weitere Quests erledigen, euch in einer Arena gegen andere Spieler messen oder darauf warten, dass das Endgame neue Inhalte bekommt. Denn wie in der Diablo-Reihe will Entwickler Eleventh Hour Games die Story und Inhalte des Spiels nach und nach erweitern.

Last Epoch ist momentan noch im Early Access, wird jedoch am 21. Februar in den vollen Release auf Steam starten. Ihr könnt Last Epoch allein im Singleplayer oder mit euren Freunden im Online-Koop bezwingen.