Diablo 4: Season 3 ist endlich da, aber freuen solltet ihr euch nicht

Die dritte Season von Diablo 4 ist erschienen und erntet massig Kritik. Das jedoch war abzusehen, denn die Entwickler hatten bereits vorher verraten, dass die meistgewünschten Verbesserungen nicht mit Season 3 kommen werden. Was es nicht unbedingt besser macht.

Diablo 4: Dritte Season bringt nicht das, was sich die meisten wünschen

Am 16. Januar hat Blizzard die neuen Inhalte von Season 3 vorgestellt, darunter Robotergefährten, eine neue Questline, neue Dungeons und mehr. In einem Interview hat Diablo-4-Designer Nathan Scott allerdings verraten, dass nur wenige von den Spielern gewünschte Änderungen in Season 3 vorkommen werden:

Season 3 ist fertig, also können wir (das Feedback von) Season 2 nicht wirklich in Season 3 mitnehmen. Aber wir können es in das einarbeiten, an dem wir jetzt sitzen und das wir in der Zukunft entwickeln werden. (Quelle: GamesRadar)

Schaut in den Ankündigungs-Trailer zu Season 3 von Diablo 4:

Diablo 4 - Offizieller Ankündigungs-Trailer zu Season of the Construct

Tatsächlich könnten einige größere Wünsche der Community noch bis Season 5 auf sich warten lassen. Der führende Diablo-Produzent Timothy Ismay fügt im selben Interview an, dass es große Pläne für die kommenden Seasons gibt:

Wir haben tatsächlich eine gewisse Anzahl an Änderungen in Season 3 vorgenommen, basierend auf dem, was wir in Season 2 gesehen haben – aber es gibt ein Limit. Ab einem bestimmten Punkt sagen wir: „Wir müssen jetzt anfangen, Dinge in Season 4 zu packen. Oder, wenn es wirklich groß ist, vielleicht sogar in Season 5.“ Manche Dinge sind sehr viel teurer, wenn man sie einarbeiten will, als andere.

Indessen ist die Community nach dem Release von Season 3 am 23. Januar ernüchtert und enttäuscht (mehr auf Reddit lesen). Die Inhalte der Season könnt ihr auf der offiziellen Homepage einsehen (Quelle: Blizzard).

Community wünscht sich seit Spielbeginn mehr Inventarplatz und anderes

Die Frage bleibt, was genau die Fans am meisten wollen und wie groß ein derartiges Update wohl wäre. Auf Reddit wird klar, dass sich die Community endlich mehr Platz im Inventar wünscht – und eine Möglichkeit, schneller Geld und andere Items einzusammeln:

Es ist sehr enttäuschend, aber vielleicht überrascht es uns ja noch. – Competitive-Ad-4422 Wow, 1 extra Inventar-Tab! – Informal_Exercise_88 „Nicht in dieser Season“ – Ein simples Konzept, das schon seit Release im Spiel sein müsste, aber wir können nicht erwarten, dass sie es bis Season 3 fixen? – AltGunAccount

Besonders kritisch fällt das Feedback in Bezug auf den weiterhin geringen Inventarplatz im Spiel aus. Dieses Problem besteht bereits seit Release und nervt Spieler, die sich in höheren Leveln befinden. Womöglich jedoch will Diablo 4 sich die Nachfrage nach Inventarplätzen zu Nutze machen und dieses Feature (mehr Platz im Inventar) in einem kommenden Bezahlinhalt anbieten.

Nicht alle Nutzer auf Reddit sind enttäuscht, aber ein Großteil der Spieler haben bereits vermutet, dass Season 3 nicht so aufregend wie Season 2 wird. Wie genau sich die neue Season spielt, könnt ihr seid dem 23. Januar selbst in Erfahrung bringen.