Seit über 25 Jahren gehen Spieler in der Diablo-Reihe auf Monsterjagd. Wenn ihr glaubt, die Kultspiele wie eure Westentasche zu kennen, könnt ihr euer Wissen in unserem Quiz unter Beweis stellen.

Wenn ein ganzes Genre nach einem Spiel benannt wird, ist das ein ziemlich gutes Indiz dafür, wie einflussreich der Release eines Spiels war. So wurde das, was heutzutage als Action-Rollenspiel bezeichnet wird, in den frühen 2000ern als Diablo-Klon bekannt. Keine schlechte Leistung für ein Spiel, das ursprünglich eigentlich einmal Rundenkämpfe enthalten sollte.

Für unser Quiz haben wir einige weniger obskure Fakten herausgesucht, trotzdem solltet ihr gut mit der Reihe vertraut sein und im besten Fall alle Ableger gespielt haben, um die volle Punktzahl zu erreichen.

Der neuste Serienteil: Diablo 4

Seit das Spiel am 06. Juni 2023 erschien, ist natürlich Diablo 4 in aller Munde und in den den Köpfen der Spieler am präsentesten. Erhältlich ist Diablo 4 unter anderem auf Amazon. Im Mittelpunkt der Story steht diesmal Dämonin Lilith, die Tochter Mephistos. Außerdem sind der Jäger und Druide wieder mit von der Partie, nachdem die beiden Klassen in Diablo 3 eine Pause eingelegt haben. Um Spoiler zu vermeiden und die erfolgreiche Vergangenheit statt die Gegenwart der Diablo-Reihe zu beleuchten, beziehen sich die Fragen in unserem Quiz aber vor allem auf die älteren Serienteile.

Der Klassiker: Diablo 2

Absoluten Kultstatus hat Diablo vor allem durch die Fortsetzung aus dem Jahr 2000 erhalten. Diablo 2 gilt in den Augen der meisten Fans noch heute als der beste Serienteil und wurde 2021 in Form von Diablo 2: Resurrected detailverliebt modernisiert. Habt auch ihr hunderte Stunden eures Lebens in die sich immer weiter drehende Loot-Spirale investiert? Dann sollten euch die meisten Fragen unseres Quizzes nicht schwerfallen.