Haltet ihr euch für wahre Experten aller Souls-Spiele von Fromsoftware? In unserem Quiz siegt nur der Chosen One, der wirklich Ahnung von Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne und Elden Ring hat.

Diese Spiele müsst ihr für das Souls-Quiz gespielt haben

Um das obere Quiz mit 100 % abschließen zu können, müsst ihr folgende Souls-Spiele gespielt haben:

Demon's Souls

Dark Souls

Dark Souls 2

Dark Souls 3

Bloodborne

Elden Ring

Die Mehrheit dieser Games wird nicht notwendigerweise namentlich erwähnt, jedoch gehen wir auf Gegenstände und Geschichte dieser Spiele ein. Am Ende erhaltet ihr eine Auswertung, die euch ganz genau sagt, wie gut ihr euch wirklich mit der Reihe auskennt.

Von Souls zu Soulslike

Mit der Souls-Reihe und allen weiteren Spielen dieser Art, die Fromsoftware seit dem geschaffen hat, etablierte das Entwicklerstudio ein komplett neues Genre auf dem Gaming-Markt – Soulslike. Mit diesem Begriff werden Spiele bezeichnet, die ähnlich wie Dark Souls und Co., einen hohen Schwierigkeitsgrad enthalten, beim Tod wahre Konsequenzen nach sich ziehen und eine spezielle Art von Kampfsystem enthalten.

In unserem Quiz wollen wir von euch nicht nur Wissen, was ihr aus einem oder zwei dieser Spiele kennt, sondern aus allen dieser Spiele. Wisst ihr zum Beispiel, welche NPCs es in Dark Souls 3 und allen anderen Teilen gibt? Kennt ihr euch ausreichend mit der Magie in Souls-Spielen aus? Und wie hießen nochmal die Heiltränke in Elden Ring? Wenn ja, dann wird es an der Zeit, euch in diesem Quiz zu beweisen.