Ihr seid mit Zelda und Link aufgewachsen und spielt von klein auf jeden Teil der The Legend of Zelda-Reihe? Dann stellt euer Wissen unter Beweis mit dem Quiz, der euer Know-How rund um die kultige Spielreihe testet.

The Legend of Zelda: ein Kultphänomen aus Japan

Selbst Nicht-Gamer mögen schon mal von Link und Zelda gehört haben, denn kaum ein Spiel bzw. eine Spielreihe hatten und haben bis heute so einen großen Einfluss auf die Gaming-Industrie wie The Legend of Zelda. Über 150 Millionen Kopien wurden seit 1986 verkauft und es scheint so, dass es kein Ende für den Erfolg der Reihe in Sicht ist, denn Jahr für Jahr begeistert Nintendo die Fans mit neuen Spielen wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom.

Dabei war es vor allem „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“, welches die Spielereihe zum Publikumsliebhaber machte und selbst 25 Jahre nach dem Erscheinen des Spiels sorgt es bei Jung und Alt für Herzflattern.

Worum geht es in The Legend of Zelda?

Die Spielereihe verfolgt ein auf den ersten Blick ungleiches Paar, nämlich Prinzessin Zelda von Hyrile und Link, einen einfachen Ritter. Diese scheinen durch Raum und Zeit eine unglaubliche Verbindung zueinander zu besitzen, sodass Link, ganz unabhängig davon, in welcher Zeitleiste sich die beiden gerade befinden, immer wieder aufs Neue über den Verlauf von Tausenden von Jahren auf die Suche nach Prinzessin Zelda macht und zeitgleich die Welt vor dem ewigen Bösewicht Ganondorf zu retten versucht. Dabei treffen die Protagonisten nicht nur immer wieder auf Ganon, sondern auch auf alte Freunde, die zwar wiedergeboren neue Gestalten annehmen, aber doch ihnen immer wieder hingebungsvoll zur Seite stehen.

Grundsätzlich lassen sich die Spiele im Bereich von Single-Player-Action-Adventure verordnen, wo ihr einen Charakter steuert, diesen verbessert und ausrüstet und dabei einen Haufen Quests erledigt, in Kombination mit diversen Boss-Kämpfen. Doch Titel wie Tri Force Heroes oder A Link Between Worlds tanzen gerne aus der Reihe und zeigen auch einen gewissen Innovationsdrang seitens von Nintendo, um die Spielreihe abwechslungsreicher zu gestalten.

Wie viele Spiele gibt es in der The Legend of Zelda-Reihe?

Insgesamt verzeichnet die Spielereihe satte und schreibe 26 Teile, wobei einige von ihnen HD-Remakes von älteren Teilen sind. Einige der Spiele erfreuen sich der größten Beliebtheit so wie die Klassiker Ocarina of Time und Majora's Mask, aber auch die beiden neueren Titel Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind sehr populär und absolute Kassenschläger.