Direkt zum Release ist eine brandneue Simulation im Nintendo eShop um fette 91 Prozent im Preis reduziert – kein Wunder, dass der Subway Simulator auch sofort in den Bestseller-Charts auftaucht.

Nintendo Switch Facts

In der Bestseller-Liste der Nintendo Switch gibt sich eine neue Simulation mit einem bemerkenswert unhandlichen Titel die Ehre. Der Subway Simulator: Underground Train Ride Station Ultimate Driving Games mag zwar mit seinem abstrusen Namen keine Trophäen gewinnen, doch der Mega-Rabatt von 91 Prozent katapultiert das Spiel kurz nach dem Release am 14. Juli 2023 in die Charts.

Subway Simulator zum Release mit Mega-Rabatt auf der Switch

Im Subway Simulator könnt ihr euch als U-Bahn-Fahrer ausprobieren. Insgesamt stehen euch fünf verschiedene Züge zur Auswahl, die ihr über das Streckennetz von vier verschiedenen Städten manövrieren könnt, wobei 100 Level mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auf euch warten. Allerdings solltet ihr bei dem Gameplay und der Grafik keinesfalls ein allzu komplexes Spiel-Erlebnis erwarten.

Auf YouTube könnt ihr euch Gameplay vom Subway Simulator auf der Switch ansehen:

(Quelle: YouTube, Tahami Gaming)

Subway Simulator: Underground Train Ride Station Ultimate Driving Games ist im Nintendo eShop noch bis zum 3. August 2023 von 11,99 Euro auf 99 Cent reduziert. Neben dem skurrilen Titel sollte euch der extrem günstige Preis darauf hinweisen, dass es sich hier höchstwahrscheinlich nicht um das nächste Gaming-Meisterwerk handelt. Falls ihr aber an Spielkuriositäten interessiert oder einfach leidenschaftliche U-Bahn-Fans seid, könnt ihr für 99 Cent sicherlich das Risiko wagen.

Nintendo Switch: Simulator fährt in die Bestseller-Charts

Mit dem satten Rabatt schafft es der Subway Simulator kurz nach dem Release direkt in die Nintendo-Charts – aktuell landet das Spiel auf Rang 8. Somit kann es aktuell noch nicht an den Erfolg von Gear.Club Unlimited heranreichen – das Rennspiel kostet derzeit ebenfalls nur 99 Cent und belegt damit den zweiten Rang in den Switch-Charts.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 14 Geheimtipps für die Nintendo Switch:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.