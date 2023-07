Shooter-Fans aufgepasst! Microsoft behebt aktuell die Probleme alter Xbox-Spiele und bringt sie damit zurück ins Rampenlicht. Nach Call of Duty folgt jetzt eine weitere Kult-Reihe. Die Fans sind von der neuen Strategie begeistert.

Nach CoD: Shooter-Reihe für Xbox wird wiederbelebt

Microsoft ist aktuell in Retro-Laune. Der Konsolen-Hersteller nimmt sich jetzt die Gears-of-War-Reihe vor und bringt den Multiplayer-Modus wieder auf Vordermann. Konkret wurden Probleme mit dem Matchmaking behoben, die es erschwert hatten, Matches für Gears of War 1, 2 und 3 zu finden. Jetzt dürfte es Fans wieder deutlich leichter fallen, zum Kettensägen-Gewehr zu greifen (Quelle: Twitter).

Für viele deutsche Fans könnte es sogar das erste Mal sein, dass sie die ersten beiden Teile der Reihe online so richtig genießen können. Beide Spiele waren zunächst indiziert und wurden erst 2016 und 2017 vom Index gestrichen.

Bereits zuvor hat Microsoft alte Shooter angepackt und ihnen so neues Leben eingehaucht. So wurden ähnliche Matchmaking-Probleme auch bei drei Spielen der Call-of-Duty-Reihe behoben. Die Spiele für die Xbox 360 sind dank dieser Zuwendung sogar wieder in die Xbox-Charts geklettert. Allerdings müsst ihr weder für CoD noch für Gears of War eure alte Xbox entstauben. Die Shooter sind dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar.

Fans loben Microsoft für Retro-Liebe

Die Shooter-Fans auf Reddit sind von den aktuellen Maßnahmen sehr angetan. Viele wünschen sich außerdem eine offizielle Gear of War Collection, da die Reihe jetzt wieder etwas mehr Aufmerksamkeit genießt. Allgemein gibt es viel Lob aus der Xbox-Community:

„Microsoft lässt meine Nostalgie der frühen 2000er-Jahre wieder aufleben. Erst kommen die alten CoD-Server zurück, jetzt Gears. Ich liebe es.“ – Terror Pigeon auf Reddit

„Ich will mich nicht beschweren, aber ich bin neugierig, was ihr Ziel ist. Ich bin so oder so zufrieden und andere Unternehmen können sich das gerne abschauen.“ – The_Eternal_Chicken auf Reddit

Reddit-Nutzer bronxct1 vermutet außerdem, dass Microsoft hiermit etwas Pflege für den Xbox Game Pass betreiben will. Gears of War 1, 2 und 3 sind allesamt im Spiele-Abo enthalten (Quelle: Reddit).