In Nintendos eShop ist ein Racing-Spiel mit einem Mega-Rabatt in die Bestseller-Charts gebrettert. Gear.Club Unlimited ist jetzt auf der Switch nur noch kurze Zeit lang für schlappe 99 Cent erhältlich.

Ein Rennspiel sorgt in den Nintendo-Switch-Charts für Aufregung – doch es ist nicht Mario Kart 8. Stattdessen legt derzeit Gear.Club Unlimited den Vorwärtsgang ein und grüßt von der Überholspur, denn mit einem Riesen-Rabatt von 93 Prozent rast es an einigen Hochkarätern vorbei und sichert sich einen Platz in den Top der Bestseller-Charts.

Nintendo Switch: Gear.Club Unlimited radikal reduziert

Gear.Club Unlimited ist ursprünglich 2017 für die Nintendo Switch erschienen – war jedoch zuvor bereits als F2P-Mobile-Game erhältlich. Das Spiel bietet euch die Möglichkeit, über 400 Rennen zu absolvieren und euch dabei eine imposante Sammlung an Sportwagen von beliebten Marken aufzubauen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Gear.Club Unlimited an:

Gear.Club Unlimited: Nintendo Switch Launch Trailer

Die Metacritic-Wertung der Switch-Version von Gear.Club Unlimited fällt mit 64 zwar eher verhalten aus, doch für ein paar Rennen zwischendurch scheint das Racing-Game durchaus unterhalten zu können. Mit dem Rabatt von 93 Prozent und dem absoluten Tiefpreis von 99 Cent statt 14,90 Euro in Nintendos eShop ist die Fallhöhe für Renn-Fans zudem quasi nicht-existent. Das Angebot im Switch-Store läuft noch bis zum 27. Juli 2023.

Nintendo-Switch-Charts: Rennspiel fährt in die Top 5

Gear.Club Unlimited kann sich mit seinem 99-Cent-Preis derzeit bis auf den vierten Platz in den Nintendo-Switch-Charts vorschieben – und überholt damit unter anderem Mario Kart 8, das auf Rang 6 landet. Auf der Pole Position darf sich weiterhin das bunte Abenteuer Pikmin 4 sonnen, das damit sogar vor dem Mega-Hit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom landet. Auf Rang 3 kann sich derweil etwas überraschend der ebenfalls stark im Preis reduzierte Thief Simulator behaupten. (Quelle: Nintendo)

