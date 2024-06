Nur 1,99 Euro auf der Switch: Simulator stiehlt sich in die Nintendo-Bestseller

In den Nintendo-Switch-Charts sind große Rabatte immer gerne gesehen – aktuell kehrt das Langfinger-Spiel Thief Simulator mit einem Preisnachlass von 90 Prozent in die Bestseller der Konsole zurück.

Mit Super Mario, The Legend of Zelda und Pokémon hat Nintendo einige der namhaftesten Spiele-Reihen der Games-Industrie hervorgebracht – doch in den Switch-Charts werden von Zeit zu Zeit auch unbekanntere Spiele nach ganz oben geschwemmt. Derzeit sorgt zum Beispiel der Thief Simulator in den Bestsellern für Aufsehen, den ihr euch jetzt schon für 2 Euro schnappen könnt.

Anzeige

Thief Simulator ist überraschender Switch-Bestseller

Im Thief Simulator könnt ihr euch als Langfinger ausleben, auf nächtliche Diebestouren gehen und dabei alle Wertsachen einsacken, die nicht niet- und nagelfest sind. Bei euren Einbruchsmissionen müsst ihr euch aber natürlich clever und geschickt anstellen und strategisch vorgehen, damit ihr nicht von der Polizei erwischt werdet. Wenn ihr eure Beute in Sicherheit gebracht habt, könnt ihr sie im Anschluss in Pfandhäusern oder online zu Geld machen und von euren Einkünften neue Ausrüstung kaufen.

Schaut euch hier den offiziellen Trailer vom Thief Simulator an:

Thief Simulator: Official Trailer

Der Thief Simulator ist derzeit in Nintendos eShop um satte 90 Prozent im Preis reduziert – statt 19,99 Euro kostet er somit nur noch 1,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 19. Juni 2024 gültig. Ihr solltet bei dem Spiel kein Meisterwerk erwarten, doch bei diesem minimalen Preisschild können Einbruchs-Enthusiasten sicher einen Blick riskieren.

Anzeige

Nintendo Switch: Puzzle-Abenteuer thront ganz oben

In den Bestseller-Charts der Nintendo Switch zählt der Thief Simulator derzeit zu den Überraschungen – für die Top 10 reicht es momentan aber trotzdem noch nicht. Dort finden sich aktuell noch prominentere Namen wie Hogwarts Legacy, Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft. Auf Platz 1 kann sich derweil dank eines vor Kurzem abgelaufenen Rabatts noch das charmante Puzzle-Spiel The Last Campfire behaupten. (Quelle: Nintendo)

Anzeige

Das Zauberer-RPG Hogwarts Legacy bekommt ihr noch für kurze Zeit mit einem 50-Prozent-Rabatt im Switch-Store:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.