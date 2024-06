51 Euro günstiger auf der PS4 und PS5: Schnappt euch 3 Horror-Shooter zum Sparpreis

Mit dem Metro Saga Bundle bekommt ihr 3 gefeierte Horror-Shooter auf einen Schlag serviert – im PlayStation-Store ist die Survival-Trilogie jetzt besonders günstig für nur schlappe 8,99 Euro zu haben.

Die Metro-Trilogie zählt für viele Gamer zu den besten Spielen, die das Horror-Shooter-Genre zu bieten hat. Falls ihr mutig genug seid, die nuklear verseuchte Welt der Reihe zu erkunden und dabei entstellte Monster sowie unbarmherzige Überlebende aus dem Weg zu räumen, dann habt ihr im PlayStation-Store jetzt die perfekte Gelegenheit dazu, denn das Metro Saga Bundle kostet dort momentan nur schlappe 8,99 Euro.

Metro Saga Bundle: Horror-Shooter-Trilogie günstig für die PS4 und PS5

In der Metro-Saga findet ihr euch nach einem vernichtenden Atomkrieg in den Tiefen des Moskauer U-Bahn-Netzes wieder – doch unter der Erde seid ihr keineswegs in Sicherheit. Andere Überlebende wollen euch ebenso ans Leder wie blutrünstige Mutanten. Ihr müsst mit knappen Ressourcen haushalten und euch dabei gleichzeitig eure Gegner vom Leib halten.

Schaut euch hier den Trailer zu Metro Exodus an:

Metro Exodus - Story Trailer

Das Metro Saga Bundle beinhaltet die drei Spiele Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux und Metro Exodus Gold Edition inklusive aller erschienenen DLCs und kann sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 gezockt werden. Das apokalyptische Komplettpaket kostet gewöhnlich 59,99 Euro, ist aktuell aber auf 8,99 Euro reduziert. Der Rabatt läuft noch bis zum 13. Juni 2024 (im PlayStation-Store ansehen).

Metro Awakening: Neues Spiel macht alles anders

Während das Metro Saga Bundle aktuell zum Sparpreis erhältlich ist, steht der neueste Teil der Reihe bereits in den Startlöchern – Metro Awakening soll noch dieses Jahr erscheinen. Allerdings wird sich das Prequel massiv von der Trilogie absetzen, denn es wird exklusiv als VR-Spiel erscheinen – unter anderem auch für die PSVR 2.

Nicht nur die Metro-Trilogie ist im PlayStation-Store momentan stark reduziert – ein neuer PS5-Hit wird während der Days of Play ebenfalls günstiger angeboten:

