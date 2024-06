Nur 1,49 Euro im eShop: Nintendo verscherbelt Switch-Geheimtipp

Die Bestseller im Nintendo-Switch-Store haben einen neuen Überraschungs-Hit – der stimmungsvolle Geheimtipp The Last Campfire ist aktuell auf 1,49 Euro reduziert und klettert somit in den Charts nach oben.

Das clevere und charmante Puzzle-Abenteuer The Last Campfire hat sich bei seinem Release 2020 als Kritiker- und Fan-Liebling etabliert. Wenn euch der Geheimtipp bislang durch die Lappen gegangen sein sollte, könnt ihr ihn euch jetzt zum Spottpreis für eure Nintendo Switch schnappen, denn im eShop ist er noch für kurze Zeit auf schlappe 1,49 Euro reduziert.

The Last Campfire: Switch-Tipp radikal reduziert

In The Last Campfire spielt ihr die Seele Ember, die anderen verlorenen Seelen dabei hilft, ihre Bestimmung zu finden. Dabei müsst ihr smarte Puzzle lösen und euch durch liebevoll gestaltete Level bewegen und rätselhaften Kreaturen aushelfen, während sich die emotionale Geschichte nach und nach entfaltet.

Schaut euch hier den Nintendo-Switch-Trailer für The Last Campfire an:

The Last Campfire: Nintendo Switch Announcement Trailer

Auf Metacritic kann die Switch-Version von The Last Campfire eine starke Wertung von 83 vorweisen. Auch auf anderen Plattformen wird das Spiel gefeiert, auf Steam ist der Konsensus zu dem Abenteuer sogar äußerst positiv. Wenn euch dieses bemerkenswerte Feedback neugierig macht, könnt ihr euch The Last Campfire auf der Nintendo Switch jetzt noch bis zum 10. Juni für nur 1,49 Euro statt 14,99 Euro schnappen (im Nintendo-eShop ansehen).

Nintendo Switch: Charmantes Abenteuer landet in den Charts

Mit dem Mega-Rabatt von 90 Prozent schafft es The Last Campfire derzeit auf den zehnten Platz in den Nintendo-Switch-Charts – damit rückt es dem Dauerbrenner Mario Kart 8 auf die Pelle und überholt nebenbei Namen wie Stardew Valley und Super Mario Bros. Wonder. Auch Hogwarts Legacy muss sich da hinten anstellen, dabei ist das Zauberer-RPG derzeit ebenfalls stark im Preis reduziert. (Quelle: Nintendo)

