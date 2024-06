Moment der Wahrheit für PS5 und Xbox: GTA 6 hat ihr Schicksal in der Hand

Nicht nur Gamer fiebern dem Release von GTA 6 entgegen – auch für Sony und Microsoft ist Rockstars neuer Open-World-Blockbuster ein wichtiger Hoffnungsträger, der endlich die Last-Gen-Konsolen zu Grabe tragen wird.

PS5 und Xbox Series setzen große Hoffnung in GTA 6

Seit dem Release der PS5 und Xbox Series X|S sind mittlerweile fast vier Jahre vergangen – auch wenn es sich wegen der anfänglichen Lieferengpässe nicht so anfühlt, hat die aktuelle Generation damit also voraussichtlich schon die Hälfte ihrer Lebensspanne hinter sich. Trotzdem sind aber immer noch viele Gamer auf den Vorgängerkonsolen unterwegs. Wie PlayStation letzten Monat verraten hat, gibt es aktuell noch genau so viele monatlich aktive PS4- wie PS5-Konsolen.

Laut dem Gaming-Industrie-Experten Mat Piscatella ist dies kein Wunder, schließlich sind die größten und profitabelsten Namen der Branche wie Minecraft, Roblox, Call of Duty, GTA 5 und Fortnite allesamt auch auf der PS4 und Xbox One verfügbar.

Genau aus diesem Grund wird GTA 6 eine ganz besondere Rolle in dieser Generation einnehmen – das kommende Rockstar-Epos ist das vermutlich weltweit meisterwartete Spiel und wird exklusiv auf den Current-Gen-Konsolen erscheinen, nicht einmal eine PC-Version ist derzeit konkret in Aussicht. Wer das womöglich bahnbrechende Open-World-Abenteuer zocken möchte, muss also wohl oder übel auf eine PS5 oder Xbox Series X|S umsteigen, was sowohl Sony als auch Microsoft noch einmal einen enormen Push geben könnte.

Beide Unternehmen erhoffen sich demnach einen echten Verkaufsboom – ein unwahrscheinlicher Flop des Spiels würde die Plattformen dagegen hart treffen. Schlussendlich hat ein Blockbuster wie GTA 6 die Strahlkraft, um wesentlich über den Erfolg und Misserfolg einer ganzen Konsolengeneration mitzuentscheiden.

PS5 Pro und neue Xbox: Gerüchte um neue Sony- und Microsoft-Konsolen

GTA 6 soll voraussichtlich im Herbst 2025 in den Läden stehen – bis dahin könnten Sony und Microsoft möglicherweise bereits ihre Konsolen-Upgrades für diese Generation auf den Markt gebracht haben. Sowohl um eine PS5 Pro als auch um eine neue Xbox ranken sich bereits seit Monaten wilde Gerüchte mit einem möglichen Release zum Weihnachtsgeschäft 2024.

Falls ihr also bislang auf eine PS5 oder Xbox Series X|S verzichtet habt und euch nur für GTA 6 eine neue Konsole gönnen wollt, könnt ihr noch getrost abwarten und schauen, welche Hardware zu diesem Zeitpunkt erhältlich sein wird.

Wenn die Leaks stimmen, wird die PS5 Pro eine beeindruckende Konsole:

