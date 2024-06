PlayStation-Kracher für nur 2,99 Euro: Strategie-Koloss um 90 Prozent reduziert

Im Rahmen der Days of Play sind im PlayStation-Store derzeit zahlreiche Hochkaräter reduziert – und auch Strategie-Fans kommen auf ihre Kosten, denn mit Civilization 6 bekommt ein Genre-Highlight auf der PS4 und PS5 aktuell einen fetten 90-Prozent-Rabatt spendiert.

Civilization 6 Facts

Die Civilization-Reihe gehört zweifellos zu den renommiertesten Namen im Strategie-Genre – bereits seit 1991 bietet sie rundenbasierte Aufbautaktik vom Feinsten. Wenn ihr euch von den Stärken der langlebigen 4X-Reihe überzeugen wollt, könnt ihr euch den neuesten Teil, Civilization 6, für die PS4 und PS5 für schlappe 2,99 Euro sichern.

Anzeige

Civilization 6: Strategie-Kracher für PS4 und PS5 im Angebot

In Civilization 6 könnt ihr euch über Jahrtausende hinweg euer eigenes Imperium aufbauen – ihr führt eure Zivilisation durch turbulente Zeiten, treibt Handel, führt Kriege, feiert technologische Fortschritte, investiert in Kultur und Landwirtschaft und sorgt euch um das Wohl eurer Bevölkerung. Der Strategie-Koloss bietet euch dabei riesige Freiheiten in eurer Herangehensweise als Herrscher.

Schaut euch hier den Trailer zu Civilization 6 an:

Civilization 6 | Ankündigung für PS4 und Xbox One

Auch wenn man Civilization traditionell eher auf dem PC verorten würde, hat sich die PS4-Version der Spiels mehr als beachtlich geschlagen – auf Metacritic hat die Konsolenversion eine starke Wertung von 87 vorzuweisen und hinkt damit der PC-Wertung nur um einen Punkt hinterher. (Quelle: Metacritic)

Anzeige

Bis zum 13. Juni 2024 könnt ihr euch den gefeierten Strategie-Hit jetzt noch für nur 2,99 Euro statt 29,99 Euro für eure PS4 und PS5 schnappen (im PlayStation-Store ansehen).

Anzeige

Jede Menge PS4- und PS5-Spiele reduziert

Im Rahmen der Days of Play lässt sich Sony nicht lumpen und reduziert eine Vielzahl von beliebten Spielen – darunter das erst kürzlich erschienene, PS5-exklusive Spiel Rise of the Ronin, Final Fantasy 7 Rebirth oder God of War Ragnarök. (Quelle: PlayStation)

Auch Shooter-Fans kommen bei den Rabatten voll auf ihre Kosten – und können bei einer starken Collection jetzt 100 Euro sparen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.