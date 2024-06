Statt 16,79 Euro jetzt gratis: Steam schenkt euch preisgekröntes Abenteuer

Der gesamte Juni steht im Zeichen des Pride Month, einer Zeit, in der Vielfalt und LGBTQ+-Gemeinschaft gefeiert werden. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten könnt ihr euch das berührende Videospiel-Drama Tell Me Why als Geschenk sichern, ihr solltet jedoch schnell zugreifen!

Tell Me Why bis Anfang Juli gratis sichern

Entwickler Don't Nod Entertainment veröffentlichte Tell Me Why im Jahr 2020. Das Spiel erzählt die Geschichte der Geschwister Tyler und Alyson Ronan. Die Zwillinge vereint eine telepathische Verbindung, die es ihnen ermöglicht, ihre Visionen und Erinnerungen mit lebhaften Details zu teilen. Nachdem sie Jahre getrennt waren, kehren die 21-jährigen Geschwister in ihre Heimat Alaska zurück, um dort ihre zerbrochene Vergangenheit zusammenzufügen und den mysteriösen Tod ihrer Mutter zu untersuchen.

Im Rahmen des Pride Month möchte Don't Nod Entertainment mit Tell Me Why noch einmal auf das feindselige politische Klima und die Isolation der LGBTQIA-Community aufmerksam machen. In den Spielen des Entwicklers werden häufig queere Charaktere porträtiert, bei Tyler handelt es sich zum Beispiel um einen selbstbewussten trans* Mann. (Quelle: Don't Nod)

Tell Me Why könnt ihr euch bis zum 1. Juli 2024 auf Xbox-Konsolen, im Microsoft Store (für PC, Xbox One und Series) und bei Steam für PC kostenlos dauerhaft sichern und nach Belieben herunterladen.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel machen:

Tell Me Why Trailer

Microsoft bietet ganze Spielesammlungen an

Microsoft ist es laut eigenen Angaben außerdem wichtig, einen einzigartigen Blick auf Perspektiven außerhalb unserer eigenen Lebenserfahrungen zu bieten. Im Rahmen dessen weist das Unternehmen auf eine Reihe von Spielesammlungen hin, die LGBTQIA+-Autoren, Hauptfiguren und Spiele mit inklusiven Geschlechter- und Beziehungsoptionen präsentieren.

In den Microsoft Stores für Xbox und Windows sind Spielesammlungen für die transgender und nicht-binäre Community und die LGBTQIA+ Community erhältlich (Quelle: Microsoft).

