Was heißt OC? Abkürzung beim PC-Bau & im Netz

Im Internet findet man die Abkürzung „OC“ an ganz verschiedenen Stellen. In den sozialen Medien und in Online-Shops bedeutet die Abkürzung unterschiedliche Dinge. Hier erfahrt ihr, wofür „OC“ in den meisten Fällen steht und was es sonst noch bedeuten kann.

In Online-Foren wie Reddit oder auf sozialen Plattformen wie X und Instagram liest man häufiger das Akronym „OC“ wahlweise in Klammern oder als Hashtag. Auch in Online-Shops findet man die Abkürzung „OC“ bei der Typenbezeichnung von Grafikkarten oder in der Beschreibung von Mainboards und RAM.

Was bedeutet „OC“ in sozialen Medien?

Wenn ihr in der Video- oder Bildbeschreibung die Abkürzung „OC“ findet, möchte die Person damit klar machen, dass es sich bei dem Post um eigene Inhalte oder von ihr bearbeitetes Material handelt. „OC“ steht dabei für „Original Content“, also übersetzt: „Originalinhalt“.

Ihr könnt mit der Abkürzung somit selbst geschossene Fotos, ein eigenes Video oder von euch bearbeitete Bilder und Memes kennzeichnen. Oder ihr sucht explizit nach „OC“, um die Flut an Reposts zu umgehen.

Alternativ kann sie in der Künstler-Szene auf sozialen Medien auch für „Original Character“ oder „Own Character“ stehen. Das heißt, dass die gezeichnete (oder beschriebene) Figur eine eigene Schöpfung ist. Dabei kann der erfundene Charakter trotzdem einem bekannten Franchise angehören oder an einem bestimmten Zeichenstil angelehnt sein.

Was heißt „OC“ bei PC-Komponenten?

Bei PC-Komponenten steht „OC“ für „Overclock“, auf Deutsch somit die „Übertaktung“. Also Hardware, die außerhalb der Standard- beziehungsweise Basiswerte betrieben wird, um eine höhere Leistung zu erzielen.

Gerade bei Grafikkarten wird die Abkürzung „OC“ auch zu Werbezwecken genutzt. Mit einer vom Werk aus stabil übertakteten Karte, möchte man die Konkurrenz überflügeln und sich vom Standard absetzen.

Bei Mainboards und Arbeitsspeicher (RAM) ist es hingegen oft ein wichtiges Zeichen der Kompatibilität. Die Speicherhersteller bieten häufig RAM-Riegel an, die von den Standardspezifikationen der „JEDEC Solid State Technology Association“ abweichen, diese müssen dann als „OC“ gekennzeichnet werden.

Ob eurer Mainboard ein passendes Speicherprofil (XMP, D.O.C.P.) anbietet, könnt ihr auf der Herstellerseite oder im Handbuch nachlesen. Hier findet ihr dann unter den unterstützten Standards beispielsweise eine Angabe wie „DDR4-3600(OC)“, was bedeutet, dass auch RAM-Riegel mit einer Taktrate von 3.600 MHz unterstützt werden sollten, wenn dies im UEFI korrekt eingestellt wurde.

Unterstützt euer Mainboard die höhere Taktrate nicht, funktioniert der Arbeitsspeicher aber trotzdem. Dieser läuft dann jedoch unabhängig seiner Spezifikationen auf der höchsten Taktrate, die das Mainboard ohne Übertaktung unterstützt.

Weitere Bedeutungen der Abkürung

Wenn die Abkürzung vorkommt, aber weder für eigens erstellen Content oder die Übertaktung stehen kann, kann OC auch für folgende Dinge stehen:

O range C ounty = Ein County im südlichen Kalifornien, USA

range ounty = Ein County im südlichen Kalifornien, USA O rganische C hemie

rganische hemie Oc cidens = Lateinisch für Westen

cidens = Lateinisch für Westen O ptical C arrier = Abkürzung für die Übertragungsklasse bei Glasfasterleitungen

ptical arrier = Abkürzung für die Übertragungsklasse bei Glasfasterleitungen O pen C ollector = unbeschalteter Kollektor bei intergrierten Schaltungen (Elektronik)

pen ollector = unbeschalteter Kollektor bei intergrierten Schaltungen (Elektronik) O xy c odon = Arzneimittel, welches bei starken Schmerzen eingesetzt wird

xy odon = Arzneimittel, welches bei starken Schmerzen eingesetzt wird Octocrylen = Isomere chemische Verbindung, die häufig als Sonnenschutzfilter in Kosmetika genutzt wird

