Kassenschlager bei Aldi: Warum kaufen alle dieses 399-Euro-Notebook?

Merkwürdiges bei Aldi: Ausgerechnet ein 399-Euro-Notebook stürmt die Bestseller-Charts. Wir erklären, für wen sich ein Kauf des HP-Laptops lohnen könnte.

HP-Notebook bei Aldi-Kunden sehr beliebt

Für 399 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) verkauft der Discounter das HP 17-cp2536ng. Bei Aldi-Kunden ist das HP-Notebook richtig beliebt und belegt aktuell Platz 3 der Bestseller-Charts. Kein anderes Laptop verkauft sich bei Aldi besser.

HP-Notebook Mit 17,3-Zoll-Display, Ryzen-3-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und Windows 11.

Mit seinem großen 17,3-Zoll-Display (1.600 x 900 Pixel) eignet sich das HP-Notebook auch als Desktop-Ersatz. Dank des flotten Ryzen-3-Chip von AMD mit bis zu 4,1 GHz Taktrate und 8 GB Arbeitsspeicher ist der Laptop für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet, während die integrierte Grafikkarte von AMD eine solide Grafikleistung für alltägliche Aufgaben und leichte Spiele ermöglicht.

Die 512 GB große SSD-Festplatte sorgt für schnelle Datenzugriffe und ausreichend Speicherplatz. Dort ist auch Windows 11 als Betriebssystem installiert.

Das Lift-Hinge-Design und das vergrößerte Trackpad verbessern die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit des Notebooks.

Drahtlose Verbindungen werden durch WLAN11 a/b/g/n/ac und Bluetooth ermöglicht, sodass der Laptop auch in modernen Netzwerken problemlos funkt. Die 720p-Webcam und das Dual-Array-Digitalmikrofon bieten klare Video- und Audioqualität für Online-Meetings und Videoanrufe.

Weitere praktische Merkmale sind die Tastatur in voller Größe mit Nummernblock, die laut Hersteller aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt wurde, sowie die Vielzahl an Anschlüssen. Dazu gehören USB A, USB C, HDMI und ein kombinierter Kopfhörer/Mikrofon-Anschluss.

Der HP 17-cp2536ng wiegt etwa 2,07 Kilo und hat Abmessungen von ca. 40,07 x 1,99 x 25,78 cm, was ihn trotz der großen Bildschirmdiagonale vergleichsweise portabel macht. Der Lieferumfang umfasst neben dem Laptop selbst ein Netzteil und eine Bedienungsanleitung.

Für wen lohnt sich das HP-Notebook bei Aldi?

Großes Display, schneller Chip und vielseitige Anschlüsse: Das HP 17-cp2536ng ist ideal für Berufstätige im Home-Office und Studierende. Lediglich die Displayauflösung könnte etwas besser sein und wer AAA-Spiele möchte, ist hier an der falschen Stelle. Alle anderen bekommen ein günstiges Allround-Notebook.

