Google gibt Samsung den Laufpass: Große Änderung beim Pixel 10

Das Google Pixel 9 ist noch nicht einmal erschienen, da wirft das Pixel 10 bereits seine Schatten voraus. Mit seinem übernächsten Smartphone wird Google einen neuen Weg beschreiten und dabei seinen Chip-Hersteller Samsung außen vor lassen.

In den letzten Jahren hat Google auf Samsung vertraut, wenn es darum ging, den Tensor-Chip für seine Handys herstellen zu lassen. Nach dem Pixel 9, das voraussichtlich im Oktober 2024 erscheinen soll, wird diese Kooperation aber auf Eis gelegt. Stattdessen hat sich Google TSMC als Chip-Produzent für das Pixel 10 ausgesucht.

Pixel 10: Google lässt Samsung links liegen

Wie der Eintrag in einer öffentlichen Handelsdatenbank verrät, wird Google seinen Tensor-G5-Chip nicht wie die vorherigen Generationen von Samsung anfertigen lassen. Stattdessen wird der Chip mit dem Codenamen Laguna Beach von dem taiwanesischen Halbleiterunternehmen TSMC hergestellt werden und dem Dokument nach über 16 GB RAM verfügen.

In unserem Video zeigen wir euch, was das Pixel 8 so alles zu bieten hat:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt: Darf es noch etwas mehr KI sein?

auf YouTube

Wie genau sich der neue Tensor-Chip im Pixel 10 auswirken wird, muss sich natürlich erst noch zeigen. Samsungs verhältnismäßig günstig hergestellte Chips haben in der letzten Zeit allerdings immer wieder Kritik wegen mangelnder Energie- und Leistungs-Effizienz auf sich gezogen. Mit dem Wechsel zu TSMC könnte diese Schwäche nun besser angegangen werden. (Quelle: Sammobile)

Google Pixel 9 erscheint im Herbst 2024

Bevor Google seinen neuen Tensor-Chip präsentieren kann, wartet erst einmal noch das Pixel 9 auf seinen Release – und das gleich in dreifacher Form. Leaks zufolge könnt ihr euch bei Googles Smartphones dieses Jahr vom Start weg zwischen dem Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL entscheiden, die allesamt auf den Tensor-G4-Chip setzen.

Die Pixel-9-Reihe soll zudem, wie es bei neuen Smartphones zu erwarten ist, verbesserte Kameras an Bord haben und im Vergleich zum Pixel 8 auch optisch einige Änderungen vorweisen können.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die 14 genialsten Smartphone-Gadgets, die richtig nützlich sind:

