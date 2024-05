Samsung macht es wirklich: Nächste Smartwatch setzt neue Maßstäbe

Samsung soll bereits Anfang Juli das nächste Unpacked-Event veranstalten, auf dem mehrere neue Smartwatches vorgestellt werden. Neben einer Galaxy Watch 7 und Watch 7 Classic soll es dieses Mal zwei weitere Modelle geben. Zur Ultra-Version sind jetzt neue Details aufgetaucht, nachdem kürzlich bereits das ungewöhnliche Design durchgesickert ist. Mein Wunsch geht wohl tatsächlich in Erfüllung.

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra mit sehr langer Laufzeit

Als die ersten Bilder zur Galaxy Watch 7 Ultra aufgetaucht sind, hatte ich gesagt, dass ich das ungewöhnliche Design der Smartwatch nur akzeptieren könnte, wenn ich dafür eine viel längere Akkulaufzeit bekomme. Und genau das soll laut TechManiacs der Fall sein. Die griechische Quelle will erfahren haben, dass die Galaxy Watch 7 Ultra als Galaxy Watch X vermarktet wird und direkt gegen die Apple Watch Ultra antreten soll. Entsprechend soll die Uhr unabhängig von den anderen Modellen gesehen und könnte unregelmäßiger aktualisiert werden.

Die Galaxy Watch 7 Ultra oder Watch X soll besonders robust sein und sich für Outdoor-Aktivitäten wie Tauchen eignen. Sie soll bis zu 100 Meter wasserdicht sein. Zudem soll sie eine Akkulaufzeit von 100 Stunden bieten. Die Galaxy Watch 6 hat laut Hersteller eine typische Nutzungsdauer von 40 Stunden. Die neue Uhr würde also erheblich länger durchhalten. Im eckigen Gehäuse dürfte also ein riesiger Akku schlummern.

Das alles soll aber seinen Preis haben. Die neue Premium-Smartwatch von Samsung soll „erheblich teurer“ sein als die normalen Uhren. Ein genauer Preis wird nicht genannt. Zum Vergleich: Eine Apple Watch Ultra 2 kostet 899 Euro. Bleibt zu hoffen, dass Samsung nicht ganz so eskaliert.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Samsung-Uhren anschauen:

Samsung Galaxy Watch FE kommt auch

Neben der Galaxy Watch 7, Watch 7 Classic und Watch 7 Ultra (oder X) soll es auch eine Galaxy Watch FE geben. Diese soll den unteren Preisbereich abdecken. Damit erweitert Samsung sein Angebot in beide Richtungen und könnte so noch mehr Käuferinnen und Käufer für sich gewinnen. Am 10. Juli 2024 dürften alle Details enthüllt werden.

