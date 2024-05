Samsung Galaxy Watch 7 Ultra sieht komplett anders aus, als erwartet

Samsung wird bereits Anfang Juli die neue Galaxy-Watch-7-Generation vorstellen. Jetzt gab es ein massives Leak, der vorab ein komplett neues Modell zeigt. Statt einer Pro-Version wird Samsung in diesem Jahr eine Galaxy Watch 7 Ultra anbieten. Mit der nun aufgetauchten Optik hat aber wohl niemand gerechnet. Die Uhr wirkt so, als hätte sich Samsung nicht für ein Design entscheiden können.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra mit ungewöhnlichem Design

Bereits vor einiger Zeit ist das Gerücht aufgetaucht, dass Samsung an einer komplett neuen Smartwatch arbeiten soll, die ein quadratisches Design besitzt. Wir hatten also eher etwas in Richtung Apple Watch erwartet. Wie sich jetzt herausstellt, lagen wir nicht ganz falsch. Samsung hat laut eines neuen Leaks kurioserweise einfach ein eckiges Gehäuse und rundes Display kombiniert. So soll die Samsung Galaxy Watch 7 Ultra aussehen:

So soll die Samsung Galaxy Watch 7 Ultra aussehen. (Bildquelle: @OnLeaks)

Samsung hat also das Schlechteste aus beiden Welten genommen und vereint. Einmal das runde Display, das für die Darstellung vieler Apps nicht ideal ist, und das eckige Gehäuse, das am Handgelenk unnötig viel Platz einnimmt. Damit entsteht durch die Lünette nicht nur ein Rand um den Bildschirm, sondern auch ein zweiter Rand durch das eckige Gehäuse. Es handelt sich hierbei auch vorerst nur um ein 3D-Render auf Basis von CAD-Zeichnungen, doch die Quelle lag in der Vergangenheit immer richtig. Entsprechend dürft ihr euch schon einmal an dieses Design gewöhnen.

Anzeige

Zum Vergleich: So sehen die aktuellen Smartwatches aus:

Samsung Galaxy Watch 6 (und Classic) im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Wo könnte der Vorteil bei so einem Design liegen?

Der einzige Vorteil, der sich mir aus so einem Design erschließen würde, wäre ein riesiger Akku. Wenn dieser in der Galaxy Watch 7 Ultra verbaut ist, dann könnte ich mit dem Kompromiss beim Design leben. Ansonsten müsst ihr einfach abwarten, was sich Samsung mit diesem vereinten Design aus Galaxy Watch und Apple Watch gedacht hat. Bereits am 10. Juli 2024 soll das nächste Unpacked Event stattfinden und spätestens dann werden alle Details geteilt.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.