Teurer als die Galaxy Watch 6: Samsung will doppelt abkassieren

Samsung hat vor einiger Zeit den Galaxy Ring zwar gezeigt, aber noch nicht offiziell mit allen Details vorgestellt. Wenige Wochen vor dem nächsten Unpacked Event, auf dem das brandneue Produkt vorgestellt werden soll, sind Informationen zum Preis durchgesickert. Der smarte Ring wird demnach nicht so günstig wie erwartet und könnte zudem mit monatlichen Kosten verbunden sein.

Samsung Galaxy Ring ist teurer als erwartet

Als Samsung den Galaxy Ring vor einigen Wochen zum ersten Mal gezeigt hat, haben sich viele gefragt, was denn so ein smarter Ring vom Smartphone-Marktführer kosten könnte. Konkurrenzprodukte wie der Oura Ring liegen bei ab 300 US-Dollar. Und genau in den gleichen Preisbereich soll der Galaxy Ring auch fallen. Laut einer zuverlässigen Quelle soll der Preis bei 300 bis 350 US-Dollar liegen. Also vermutlich ab 330 Euro:

Das ist mehr als erwartet, denn vorab standen auch 200 US-Dollar im Raum, um den Markt preislich aufzumischen. Stattdessen reiht sich Samsung einfach in den vorhandenen Preisbereich ein. Zusätzlich soll aber ein Abo von 10 US-Dollar oder weniger pro Monat fällig werden (Quelle: The Verge). Ob das Abo Pflicht ist oder ihr dadurch wie bei der Google Watch und Fitbit nur zusätzliche Funktionen erhaltet, ist bislang nicht bekannt. Der Ring wäre damit auch teurer als die Smartwatches. Die Galaxy Watch 6 hat ohne Abo zum Marktstart 319 Euro gekostet.

Abos im Sport- und Gesundheitssektor sind bei Wearables keine Seltenheit. Je nachdem, wie gut sich der Galaxy Ring verkauft und welche Features dadurch möglich werden, könnte sich das für Samsung als zusätzliche Einnahmequelle lohnen. Für Käuferinnen und Käufer ist es nur wieder ein zusätzliches Abo, das man nicht bezahlen möchte.

Der Samsung Galaxy Ring wäre so teuer wie die aktuellen Samsung-Uhren:

Viele weitere neue Produkte erwartet

Neben dem Galaxy Ring soll Samsung am 10. Juli 2024 noch zwei Falt-Handys, die Galaxy-Watch-7-Modelle und neue Kopfhörer vorstellen. Preislich dürfte sich da im Vergleich zu den Vorgängern aber vermutlich nicht viel tun.

