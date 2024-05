Huawei-Handys: Abschied von Android früher als gedacht machbar

Huawei steht zwar seit 2019 unter einem US-Bann, doch das chinesische Unternehmen konnte sich in den letzten Jahren fast komplett daraus befreien. Der größte Unsicherheitsfaktor ist jetzt noch das Android-Betriebssystem, auf dem HarmonyOS basiert. Genau dieses will Huawei wohl viel früher als erwartet beseitigen.

HarmonyOS Next verzichtet bald auf Android

Huawei hat bereits vor Monaten angekündigt, dass sich das chinesische Unternehmen von Android als Grundlage für HarmonyOS trennen wird. Mit HarmonyOS Next soll ein Betriebssystem eingeführt werden, das auf die Google-Basis verzichtet und komplett selbst entwickelt wurde. Nicht nur Smartphones sondern auch alle anderen Geräte sollen dann mit dem universellen Betriebssystem laufen. Unklar war bisher, wann der Startschuss dafür fällt. Dieser könnte nun tatsächlich früher fallen als erwartet.

Demnach soll Huawei bereits im September die finale Version von HarmonyOS Next fertigstellen (Quelle: HuaweiCentral). So schnell hat wohl niemand damit gerechnet. Theoretisch könnte Huawei das eigene Betriebssystem direkt auf dem Mate 70 Pro einsetzen, das im Herbst erwartet wird. Bestätigt ist dies bisher aber noch nicht. Sollte das klappen, wäre es nach der Überraschung mit dem Mate 60 Pro vor einem Jahr mit eigenem Kirin-Prozessor und 5G-Modem der nächste große Erfolg für das chinesische Unternehmen.

Huawei hat kürzlich eine schicke Smartwatch vorgestellt:

HarmonyOS Next zunächst für China

Huawei bietet HarmonyOS für Smartphones bisher nur in China an. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die Android-freie Next-Version zunächst im Heimatland angeboten wird. Dort bereiten die Entwickler von Apps und Spielen ihre Inhalte für den Umstieg schon vor.

In Deutschland verkauft Huawei selbst das brandneue Pura 70 Ultra mit EMUI auf Basis von Android (bei Huawei anschauen). Google-Dienste sind aber in keiner der Versionen enthalten. Darauf müsst ihr also weiterhin verzichten. In China ist das kein Problem, für europäische Nutzerinnen und Nutzer hingegen schon. Ob man irgendwie Google-Dienste und -Apps auf ein Android-freies HarmonyOS Next bekommen kann, ist aktuell nicht bekannt.

