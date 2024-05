Neue Dimension bei Google Maps: So habt ihr die Welt noch nie gesehen

Google will seine Maps-App um eine neue Dimension erweitern. Mit Augmented Reality legen sich digitale Objekte über die reale Umgebung. Erste Details wurden auf der Google I/O 2024 vorgestellt, der Startschuss fällt in Paris und Singapur.

Google Maps Facts

Google Maps mit geografischen AR-Inhalten

Google Maps soll noch in diesem Jahr mit geografischen AR-Inhalten ausgestattet werden, wie das Unternehmen auf seiner jährlichen I/O-Konferenz angekündigt hat. Nutzer der Smartphone-App können sich auf eine völlig neue Dimension freuen, bei der digitale Objekte über die reale Umgebung gelegt werden.

Anzeige

Erste Geo-AR-Inhalte will Google in den Städten Paris und Singapur freischalten. In der französischen Hauptstadt können Nutzer beispielsweise die Weltausstellung von 1900 am Originalschauplatz entlang der Seine erleben – mit den damaligen Pavillons und dem damals noch recht neuen Eiffelturm. Für Singapur ist geplant, dass Nutzer durch Chinatown spazieren und an einem virtuellen Drachentanz teilnehmen können.

In der Praxis stellt sich Google das so vor, dass Nutzer in Paris und Singapur auf das AR-Symbol in der Maps-App tippen und dann über den Kamerasucher ihres Smartphones die historischen Ansichten sehen können. Damit die Geo-AR-Inhalte nicht nur vor Ort erlebbar sind, sollen sie auch über Street View angezeigt werden können.

Anzeige

Geo-AR-Inhalte sind nicht auf historischen Darstellungen beschränkt. Als weiteres Beispiel nennt Google die Möglichkeit, Landschaften zu verschiedenen Jahreszeiten zu erkunden (Quelle: TechCrunch).

So holt ihr mehr aus Google Maps heraus:

12 Tipps für Google Maps – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Zukunftsvisionen für AR in Google Maps

Google plant, in Zukunft neben historischen Sehenswürdigkeiten weitere AR-Inhalte in Google Maps zu integrieren. Geplant sind Echtzeitinformationen zu Restaurants, Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese sollen in vielen Städten weltweit verfügbar sein. Wann und wo genau, hat Google noch nicht verraten.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.