Großes Software-Update macht Samsung-Smartwatches bald viel besser

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz I/O 2024 hat Google massig Verbesserungen für Android angekündigt. Nicht nur Smartphones profitieren vom neuen OS, auch Smartwatch-Besitzer haben Grund zur Freude. Wear OS 5 soll in der nächsten Version wichtige Verbesserungen erhalten. Google geht besonders die Akkulaufzeit an – und davon dürften in erster Linie die Samsung-Uhren profitieren.

Google verbessert Laufzeit von Android-Smartwatches

Google wird laut eigenen Aussagen die Akkulaufzeit von Smartwatches, die mit Wear OS 5 laufen, spürbar verbessern. Das Unternehmen nennt dabei ein konkretes Beispiel. Wenn ihr einen Marathon lauft, dann soll der Energiebedarf allein durch die neue Version des Betriebssystems im Vergleich zu Wear OS 4 um 20 Prozent geringer ausfallen. Das ist eine riesige Ersparnis, die nur über die Software realisiert wird (Quelle: Google).

Samsung ist der größte Anbieter von Android-Smartwatches und entsprechend würden die Uhren des südkoreanischen Herstellers besonders davon profitieren. Die Updates kommen dort sehr schnell. Teilweise sogar bevor Google sie für die eigenen Pixel-Smartwatches freigibt. In Kombination mit einem neuen Chip, wie er in der Galaxy Watch 7 zum Einsatz kommen soll, könnten die neuen Samsung-Uhren mit Wear OS 5 vielleicht sogar einen Tag länger durchhalten. Zusätzlich könnte Samsung noch weitere Optimierungen an der eigenen Oberfläche und der Hardware vornehmen.

Wear OS 5 wird auch auf diesen Samsung-Uhren landen:

Wann erscheint Wear OS 5?

Diese Frage lässt Google aktuell noch unbeantwortet. Das Unternehmen gibt nur an, dass Wear OS 5 später in diesem Jahr erscheinen soll. Spekuliert wird ein Release Anfang Juli, denn dann werden die neuen Galaxy-Watch-7-Smartwatches von Samsung vorgestellt. Bei den beiden Vorgängerversionen hatte Samsung eine exklusive Vereinbarung mit Google und durfte früher darauf zugreifen. Spätestens aber mit der Pixel Watch 3 im Herbst dürfte Wear OS 5 erscheinen. Bis dahin dürften noch weitere Informationen durchsickern.

