Samsung Galaxy Tab S9 FE: Amazon verkauft starkes Android-Tablet zum Sparpreis

Das Galaxy Tab S9 FE ist ein starkes Android-Tablet, das trotz guter Ausstattung kein Loch ins Portemonnaie brennt. Bei Amazon gibt es das Samsung-Tablet jetzt zum Vorteilspreis und mit verlängerter Garantie.

Samsung Galaxy Tab S9 FE jeweils 100 Euro günstiger

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem Android-Tablet sein, welches gerade frisch auf den Markt gekommen ist, eine solide Ausstattung bietet und sehr lange mit Software-Updates versorgt wird, dann solltet ihr euch das Galaxy Tab S9 FE von Samsung anschauen. Die neue Tablet-Generation wird dieses Mal in zwei Größen mit 10,9 und 12,4 Zoll in der Diagonale angeboten. Obwohl die Geräte gerade erst auf den Markt gekommen sind, hat Samsung die Preise um bis zu 100 Euro gesenkt (bei Samsung anschauen).

Folgende Preise werden im Rahmen des Black Friday verlangt:

Durch die Preisreduzierung werden die neuen Samsung-Tablets, die mit einem Stift ausgeliefert werden, direkt attraktiver. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die 5G-Versionen kaufen. Diese sind ebenfalls im Preis reduziert. Damit bleibt ihr überall mit dem Internet verbunden.

Im Video stellen wir euch das Samsung Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE Plus vor:

Was zeichnet das Samsung Galaxy Tab S9 FE (Plus) aus?

Samsung deckt mit dem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE Plus die obere Mittelklasse ab. Ihr bekommt hochwertige Android-Tablets mit Stift-Eingabe, die ihr durch ein Tastatur-Cover in ein 2-in-1-Geräte verwandeln könnt. Es sind hochwertige LC-Displays verbaut, die dieses Mal mit 90 Hz arbeiten und so eine flüssige Darstellung ermöglichen. Samsung verbaut 8-Kern-Prozessoren und relativ große Akkus, die für eine lange Laufzeit sorgen sollen. Trotzdem fallen die Tablets ziemlich leicht und dünn aus. Das Highlight sind die wasserdichten Eigenschaften, die beide Modelle bieten. Mit der fünfjährigen Update-Garantie seid ihr für die Zukunft gut gerüstet.