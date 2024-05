Switch-Bestseller wird gehypt: Neues Open-World-Spiel erobert die Charts

In den Switch-Bestsellern gibt es einen neuen König, der auch auf Steam fantastische Bewertungen einheimst. Womöglich ist dieses Open-World-Spiel aber einfach noch besser mit der Switch auf dem Sofa – falls euch der Handheld-Modus liegt.

Nintendo Switch Facts

Little Kitty, Big City erobert die Switch – und das zu Recht

Ihr mochtet Stray? Dann werft den Teebeutel in die Tasse, setzt euch an ein schattiges Plätzchen und startet Little Kitty, Big City auf eurer Switch! Das neue Ihr-seid-eine-Katze-Spiel bietet eine entspannte Open-World, in der ihr irgendwie einen Weg nach Hause ins Katzenkörbchen finden müsst.

Anzeige

Momentan sind Switch-Spieler regelrecht begeistert von dem süßen Kätzchen: In den Switch-Charts hat das Tier den ersten Platz ergattert und damit Minecraft wie auch Paper Mario: Die Legende vom Äonentor vom Thron geschubst (Quelle: Nintendo).

Ein perfektes Spiel für den beginnenden Sommer – schaut in den Trailer:

Little Kitty, Big City: Release-Trailer (Englisch)

Erkundet eine Open-World-Stadt, findet Geheimnisse und seid frech

In Little Kitty, Big City verirrt ihr euch als Katze in der Großstadt und möchtet gerne wieder nach Hause finden. An erster Stelle steht im Spiel aber eher die Erkundung der Open-World: Findet Geheimnisse und erledigt Quests von tierischen Freunden, die euch helfen können. Auch gibt es jede Menge Hüte zu entdecken, die ihr anziehen könnt. Oder wollt ihr einfach ein Nickerchen in der Sonne machen?

Anzeige

Als Katze müsst ihr euch nicht an die langweiligen Regeln der Menschen halten. Seid einfach frech, bringt Fußgänger zum Stolpern oder werft Farbeimer um, wann immer es euch beliebt! Wenn ihr Katzen mögt und ein neues Spiel zum Entspannen am Feierabend sucht, dann ist Little Kitty, Big City vielleicht genau das Richtige für euch.

Anzeige

Das einzige Manko ist wohl die Spielzeit – wenn ihr euch alles anschaut, seid ihr trotzdem nach 4-6 Stunden fertig mit dem Spiel. Little Kitty, Big City kostet momentan 24,99 Euro im Nintendo eShop (Quelle: Switch-Shop). Auf Steam gibt es aber gerade einen 10-Prozent-Rabatt und ihr bezahlt nur 22,05 Euro (Quelle: Steam) Der Rabatt endet am 23. Mai, ihr solltet euch also schnell entscheiden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.