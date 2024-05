Koop-Kracher für nur 1,34 Euro: Steam wirft euch blutigen Shooter hinterher

Fans von brachialer Zombie-Action können sich bei Steam jetzt noch für kurze Zeit einen populären Koop-Hit zum absoluten Tiefpreis sichern. Der Shooter Killing Floor 2 kostet derzeit auf der PC-Plattform gerade einmal 1,34 Euro.

Wenn ihr Lust darauf habt, euch gemeinsam mit Freunden durch Horden von blutrünstigen Zombies zu ballern, dann könnte Killing Floor 2 definitiv einen Blick wert sein. Der Shooter aus dem Jahr 2016 bietet euch jede Menge Action und baut auf dem starken Fundament seines beliebten Vorgängers auf. Solange ihr euch beeilt, könnt ihr euch das Spiel jetzt mit einem Mega-Rabatt von 95 Prozent auf Steam schnappen.

Killing Floor 2: Zombie-Shooter zum Spottpreis bei Steam

Killing Floor 2 bietet euch die Gelegenheit, zahllose Zombies entweder im Singleplayer oder im Koop mit bis zu 5 Freunden gemeinsam niederzustrecken. Im PvP-Modus, der 12 Gamern Platz bietet, könnt ihr euch sogar dabei abwechseln, die menschlichen Überlebende oder die hungrigen Zeds zu spielen. Die blutigen Splatter-Effekte und eine riesige Auswahl an Waffen gehören unabhängig vom Modus fest zum Spielerlebnis mit dazu.

Schaut euch hier den Trailer zu Killing Floor 2 an:

Killing Floor 2: Early Access Launch Trailer

Auf Steam hat Killing Floor 2 seit seinem Release überzeugen können und steht bei einer sehr positiven Bewertung bei über 78.300 abgegebenen Stimmen. Bis zum 23. Mai 2024 könnt ihr euch den Shooter jetzt noch für schlappe 1,34 Euro statt 26,99 Euro sichern (auf Steam ansehen).

Das Angebot gilt noch bis zum 23. Mai 2024. Auch der Vorgänger ist übrigens gerade stark reduziert – Killing Floor kostet auf der Plattform aktuell 1,79 Euro statt 17,99 Euro.

Killing Floor 2 Tripwire Interactive

Neuer Steam-Kracher: PlayStation-Hit erobert den PC

Während der Rabatt von Killing Floor 2 viele Zombie- und Koop-Fans freuen dürfte, finden sich an der Spitze der Steam-Charts derweil andere Spiele wieder. Neben dem Dauerbrenner Counter-Strike 2 sorgt vor allem PlayStations Open-World-Epos Ghost of Tsushima für Aufsehen in der Bestseller-Liste. Aber auch Baldur’s Gate 3, Euro Truck Simulator 2 und Cyberpunk 2077 können sich dank einiger Preisnachlässe weit oben behaupten.

