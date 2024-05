Kinder werden ihn lieben: Netto verkauft Wasserspielplatz zum Schnäppchenpreis

Sommerzeit ist Gartenzeit: Die warmen und langen Tage laden dazu ein, Zeit im Freien zu verbringen und den eigenen Garten in vollen Zügen zu genießen. Für Familien mit Kleinkindern hat Netto genau das passende Angebot dazu. Der Discounter verkauft einen großen Wasserspielplatz zum kleinen Preis.

Netto verkauft Wasserspielplatz für Kleinkinder mit Rabatt

Für 221,87 Euro (jetzt bei Netto ansehen) verkauft Netto einen großen aufblasbaren Wasserspielplatz. Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr den Gutscheincode „N-SPRING-20“ im Warenkorb eingeben, dann werden noch einmal 20 Prozent vom Originalpreis abgezogen. Der Versand beläuft sich auf 5,95 Euro. Für den kindgerechten Wasserspielplatz ist das mit Abstand der aktuelle Bestpreis, ein richtig gutes Angebot also.

Aufblasbarer Wasserspielplatz Mit Rutsche, Hüpfbereich und Pool. Für bis zu 3 Kinder. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.05.2024 13:02 Uhr

Der aufblasbare Wasserspielplatz bietet Kindern eine unterhaltsame und sichere Spielumgebung. Hergestellt aus robustem und wetterfestem Oxfordstoff, kann die Hüpfburg von bis zu drei Kindern gleichzeitig genutzt werden, wobei jedes Kind maximal 30 kg wiegen darf. Der Wasserspielplatz verfügt über einen integrierten Hüpfbereich, eine Rutsche und einen kleinen Pool. Damit ist abwechslungsreicher Spielspaß für die Kleinen garantiert. Robuste Sicherheitsnetze sorgen dafür, dass die Kinder sicher spielen können.

Eine mitgelieferte Elektropumpe ermöglicht den schnellen Auf- und Abbau der Hüpfburg sowie die platzsparende Lagerung. Die Gesamtabmessungen der Hüpfburg betragen 380 cm in der Länge, 340 cm in der Breite und 170 cm in der Höhe, was ausreichend Platz für mehrere Kinder bietet.

Im Lieferumfang sind neben dem Wasserspielplatz und der Elektropumpe auch eine Handtasche, 11 Heringe zur Befestigung, ein Flickzeug und ein Handbuch auf Deutsch und Englisch enthalten. Die Hüpfburg ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, wodurch sie flexibel einsetzbar ist.

Für wen lohnt sich der Wasserspielplatz bei Netto?

Der Wasserspielplatz lohnt sich für Familien und Großeltern, die ihren Kindern und Enkeln sicheren und unterhaltsamen Spielspaß bieten wollen. Mit Hüpfbereich, Rutsche, Pool und robusten Sicherheitsnetzen ist für Abwechslung und Sicherheit gesorgt. Dank einfacher Handhabung und schnellem Auf- und Abbau ist er auch ideal für Familien mit wenig Platz.

