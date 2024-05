Steam-Spieler kapieren es nicht: Entwickler greift zu drastischen Maßnahmen

Entwickler haben bereits vor oder spätestens während des Entwicklungsprozesses einen festen Namen im Sinn. Dass dieser später noch einmal geändert werden muss, kann vorkommen – doch Entwickler Tomas Sala musste das aus purer Frustration tun.

Steam-Hit musste aufgrund schlechter Reviews geändert werden

„Es ist ein Sandbox-Spiel. Ein Spiel, in dem es darum geht, kreativ zu sein und eine Fantasiesiedlung zu entwerfen“, so beschreibt Entwickler Sala sein Spiel Bulwark: Falconeer Chronicles, das er inzwischen in Bulwark: Falconeer Chronicles, a creative building sandbox umbenannt hat – gezwungenermaßen.

Nach dem Release am 26. März 2024 konnten sich sowohl der Schöpfer des Spiels als auch Publisher Wired Productions über rund 80-prozentige positive Bewertungen und somit den Titel „vorwiegend positiv“ freuen. Inzwischen gab es allerdings ein Downgrade, denn zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels empfehlen nur noch 69 Prozent der Gamer das Spiel noch weiter (Quelle: Steam).

Das Ganze liegt anscheinend vor allem an einem Missverständnis, denn einige Steam-Nutzer haben dem Spiel den Tag „Strategie“ verpasst und so dafür gesorgt, dass einige Käufer auf ein spannendes und zeitintensives, zielorientiertes Spiel hoffen. Aber genau das ist es nicht, wie Entwickler Tomas Sala auf X (ehemals Twitter) noch einmal betont.

„Ich habe 2 Jahre damit verbracht, den Leuten zu erzählen, dass es ein Sandbox-Spiel ist“, so Sala. „Bulwark ist ein cooles Aufbauspiel, das nur so aussieht, als wäre es ein tiefgründiges Strategiespiel, ist es aber nicht“, fährt er fort. „Ihr baut eine coole Festung mit einfachen Ressourcen und Strategie-Gameplay-Elementen, damit sie sich lebendig anfühlt. Das macht man ein paar Stunden lang, dann baut ihr etwas anderes“ (Quelle: X).

Macht euch einen ersten Eindruck vom Spiel:

Bulwark: Falconeer Chronicles | Gameplay Reveal Trailer

Bulwark: Steam-Sandbox-Spiel lockt mit Rabatt

Solltet ihr jetzt trotzdem oder jetzt erstrecht einen Blick auf das Spiel werfen wollen, könnt ihr derzeit sogar sparen. Bis zum 22. Mai 2024 kostet das Spiel nur 15,60 Euro statt 19,50 Euro, ihr spart also 20 Prozent (jetzt bei Steam ansehen). Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Bulwark: Falconeer Chronicles, a creative building sandbox im Rahmen einer Demo kostenlos zu testen.

