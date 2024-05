Verblüffender iPhone-Trick: Den kennt ihr bestimmt noch nicht

Das iPhone steck voller versteckter Tricks. Einige davon kennen langjährige Nutzer vielleicht schon, doch viele sind selbst für alte Hasen absolutes Neuland. Dazu zählt auch das folgende Feature. Wer statt auf Kritzeleien lieber auf klare Formen steht, der muss jetzt weiterlesen.

Der TikToker „ramalmedia“ staunte nicht schlecht, als er von diesem Trick innerhalb des Screenshot-Werkzeuges von iOS hörte. Nachdem ihr ein Bildschirmfoto am iPhone aufgenommen habt, könnt ihr diesen Screenshot antippen und danach entsprechend bearbeiten. Beispielsweise zurechtschneiden oder eine Anmerkung notieren – so weit bekannt, so weit unspektakulär.

Genialer Zeichentrick auf dem iPhone

Jetzt der eigentliche Tipp: Kritzelt einfach mal eine geometrische Form wie einen Kreis und lasst dann euren Finger noch einen kurzen Moment auf dem Touchscreen liegen. Wie von Zauberhand verwandelt sich jetzt das Gekritzel in eine klar gezeichnete Form. Aus etwas, was einem Kreis ähneln könnte, wird tatsächlich ein Kreis. Grandios! Wichtig nur: Die Zeichnung muss in einem Guss erfolgen, ohne den Finger im Vorgang abzusetzen.

Jede Wette, auch ihr kanntet den Tipp bestimmt noch nicht, oder? Und selbst wenn, hattet ihr ihn vielleicht bis heute glatt vergessen. Doch damit nicht genug. Folgende Hinweise machen den Tipp noch wertvoller:

Die Umwandlung funktioniert nicht nur im Screenshot-Werkzeug, sondern systemweit überall dort, wo Apple die „Markieren-Funktion“ integriert . Beispielsweise in der Notizen-App.

. Beispielsweise in der Notizen-App. Nicht nur iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer haben etwas davon, lässt sich nämlich auch am iPad verwenden .

. Nicht nur Kreise lassen sich zeichnen, die Umwandlung klappt auch bei Quadraten, Rechtecken, Sternen, Dreiecken, Pfeilen, Sternen und Ellipsen.

Und noch ein cooler Tipp:

Noch mehr Tipps zum Apple-Handy?

Ihr wollt noch durch mehr Tricks zum iPhone? Kein Problem, in diesem Artikel haben wir euch die besten Tipps der Redaktion zusammengestellt. Einige davon sind euch wahrscheinlich ebenso neu und es wert, von euch entdeckt zu werden.

