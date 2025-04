So schnell habt ihr euer iPhone noch nie aufgeräumt

Mit der Zeit wird es auf dem iPhone schnell unübersichtlich. Wer keine Ordnung hält, hat am Ende unzählige Home-Bildschirme mit verschiedenen Apps und Widgets – was für ein Chaos. Glücklicherweise versteckt sich in iOS eine Funktion, mit der ihr dieses Durcheinander ganz einfach beseitigen könnt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Genialer iPhone-Hack: Alle Home-Bildschirme bis auf einen ausblenden

Gehört ihr auch zu denjenigen, die sich mit Ordnung auf dem iPhone schwertun? Auch bei mir tummeln sich unzählige Apps auf mehreren Home-Bildschirmen. Am Ende verwendet man doch meistens nur die erste Seite und versucht, dort die wichtigsten Apps und Widgets unterzubringen – oder? Doch was ist mit dem Rest?

Anzeige

Wer keine Zeit hat, das Chaos im Detail zu durchforsten und Apps auszusortieren, kann einfach alle Home-Bildschirme bis auf den ersten ausblenden – und so im Handumdrehen Ordnung schaffen. Und so geht's:

Auf die unteren Punkte müsst ihr tippen. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Etwas länger auf eine leere Stelle des Home-Bildschirms tippen , bis alle App-Icons und Widgets anfangen zu wackeln.

, bis alle App-Icons und Widgets anfangen zu wackeln. Dann auf das untere Symbol mit den Punkten tippen , das normalerweise die Anzahl der Home-Bildschirme anzeigt.

, das normalerweise die Anzahl der Home-Bildschirme anzeigt. Nun zeigt iOS eine Übersicht aller verwendeten Home-Bildschirme in Form von Miniaturansichten. Einfach alle Seiten bis auf die erste antippen und den Haken entfernen. Die Änderung anschließend oben rechts mit einem Fingertipp auf „Fertig“ bestätigen.

Die Home-Bildschirme müsst ihr nicht gleich löschen, ausblenden reicht vollkommen aus. (© Screenshot GIGA)

Jetzt habt ihr endlich Ordnung geschaffen und könnt euch ganz auf den ersten Home-Bildschirm konzentrieren. Keine Sorge: Die anderen Seiten werden nicht gelöscht. Ihr könnt den Vorgang jederzeit wiederholen und die Haken erneut setzen, um sie zurückzuholen – aber wer will das schon?

Anzeige

Hilfreich: App-Mediathek und App-Ordner

Übrigens: Eine Übersicht aller auf dem iPhone installierten Apps findet ihr in der App-Mediathek. Die ist bei nur einem sichtbaren Home-Screen nur noch einen einzigen Fingerwisch entfernt – einfach nach links wischen. Solltet ihr jetzt Platzprobleme auf dem Home-Screen haben, nutzt ein weiteres Feature: Legt einfach Ordner an und fasst thematisch passende Apps zusammen.

Was das iPhone so alles kann:

4 geniale iPhone-Tricks, die Android-Nutzer verpassen! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.