Sat.1: Live-Stream kostenlos am PC, TV & Smartphone sehen

Sat.1 könnt ihr kostenlos und legal im Live-Stream verfolgen, wenn der Fernseher mal blockiert ist, ihr unterwegs seid oder noch keinen Fernsehanschluss in der neuen Wohnung habt. Welche Möglichkeiten es gibt, Sat.1 im Live-Stream im Browser, auf dem Smartphone oder am TV zu sehen, erfahrt ihr hier.

Streamingdienste im Überblick Facts

Anzeige

Kostenfreier Sat.1-Live-Stream

ProSiebenSat.1 bietet die Straming-Plattform Joyn an, die kostenfreie Live-Streams ihrer Sender sowie die Programme von ARD und ZDF bereitstellt. Die Live-Streams und On-Demand-Inhalte der privaten Fernsehsender sind in SD abrufbar und werden durch zusätzliche Werbung finanziert. Die Joyn-App ist auf dem Smartphone (Android, iOS) und TV (Fire TV, Apple TV, Android TV) erhältlich. Der Live-Stream kann aber auch direkt über einen Browser am PC oder Laptop geschaut werden. Mit dem Plus-Abo seht ihr Sat.1 & Co auch in HD und ohne zusätzliche Werbung.

Anzeige

Kostenloser Sat.1-Live-Stream per Joyn (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die richtige App, damit ihr den Sat.1-Live-Stream auf eurem jeweiligen Gerät sehen könnt, findet ihr hier:

Android

Anzeige

Joyn | deine Streaming App Joyn GmbH

Fire-TV

Joyn | deine Streaming App für Fire TV Joyn GmbH

iPhone / iPad / Apple TV

Joyn | deine Streaming App Joyn GmbH

Sat.1 bei anderen TV-Streamingdiensten

TV-Streamingdienste bieten eine Alternative zum herkömmlichen Empfang über Kabel, Satellit oder DVB-T2. Der große Vorteil: Ihr seid nicht an ein bestimmtes Gerät gebunden. Das Streaming funktioniert nicht nur am TV, sondern ebenfalls per App auf dem Smartphone und Tablet sowie per Browser am PC oder Laptop.

TECH.tipp: Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet verfolgen Abonniere uns

auf YouTube

Bei den TV-Streamingdiensten gibt es eine größere Auswahl an Sendern und Zusatzfunktionen. Dafür müsst ihr bei diesen jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. In der folgenden Tabelle haben wir die verschiedenen Anbieter sowie deren Preise und sonstigen Features zusammengefasst und mit Joyn gegenübergestellt:

Joyn Waipu TV Zattoo MagentaTV Pro & Contra Kostenlose Live-Streams

Kostenlose Live-Streams über 60 Sender

über 60 Sender Mediathek

Mediathek Inhalte vor TV-Ausstrahlung sehen (nur PLUS+)

Inhalte vor TV-Ausstrahlung sehen (nur PLUS+) Exklusive Inhalte (nur PLUS+)

Exklusive Inhalte (nur PLUS+) Pay-TV-Sender (nur PLUS+)

Pay-TV-Sender (nur PLUS+) Je nach Paket nur SD-Qualität über 200 Sender

über 200 Sender Waiputhek

Waiputhek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Sendung pausieren

Sendung pausieren zubuchbare Pay-TV-Sender

zubuchbare Pay-TV-Sender Je nach Paket nur SD-Qualität über 200 Sender

über 200 Sender Zattoothek

Zattoothek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Restart und Live-Pause

Restart und Live-Pause zubuchbare TV-Pakete

zubuchbare TV-Pakete Je nach Paket nur SD-Qualität über 150 Sender

über 150 Sender Megathek

Megathek Cloud-Recorder

Cloud-Recorder Restart & Timeshift

Restart & Timeshift zubuchbare Pay-TV- und Sport-Sender

zubuchbare Pay-TV- und Sport-Sender Magenta-TV-Originals

Magenta-TV-Originals Je nach Paket nur SD-Qualität Produktdetails Monatsabos Kostenlos

PLUS+ (6,99 €) Comfort (7,49 €)

Perfect Plus (12,99 €)

Perfect Plus + Netflix (ab 15,99 €)

Perfect Plus + DAZN (54,99 €) Premium (9,99 Euro)

Ultimate (13,99 Euro) Flex (ab 10 Euro)

Smart Flex (ab 15 Euro) Parallele Streams 1 bis 3 2 bis 4 1 bis 4 2 bis 3 Verfügbar bei Joyn Waipu TV Zattoo MagentaTV

Sendung verpasst – was tun?

Joyn dient gleichzeitig auch als Mediathek für Sat.1. Hier könnt ihr also Sendungen nachholen, falls ihr sie verpasst habt. Dies ist jedoch je nach Sendung maximal nur 14 Tage möglich.

Wenn ihr die Sendung in diesem Zeitraum nicht ansehen könnt, gibt es aber noch die Möglichkeit, die Sendung zuvor mit Save.TV oder einem anderen Online-Recorder aufzunehmen.

Wie schaust du Filme & Serien?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.