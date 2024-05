Netflix zahlt Geld zurück: Nur diese Kunden erhalten 30 Euro

Netflix zahlt seinen Kunden in Österreich Geld zurück. Wer 2019 und 2020 von Preiserhöhungen betroffen war, kann sich über eine Rückerstattung freuen. Zuvor hatten sich Verbraucherschützer gegen die Gebührenerhöhung gewehrt. Ein Vorbild für Deutschland?

Österreich: Netflix-Kunden bekommen Geld zurück

Netflix hat sich bereit erklärt, seine österreichischen Kunden für Preiserhöhungen in den Jahren 2019 und 2020 zu entschädigen. Die Entscheidung folgt auf Verhandlungen mit der österreichischen Bundesarbeiterkammer, die die Preiserhöhungen für rechtlich fragwürdig hielt. Verbraucherschützer des Landes wollten die Preiserhöhung nicht akzeptieren, nun hat sich Netflix auf einen Vergleich geeinigt.

Konkret bedeutet das: Österreichische Netflix-Kunden, die von den Preiserhöhungen betroffen waren, haben Anspruch auf Rückerstattung. Wer von einer der beiden Erhöhungen betroffen war, erhält 20 Euro zurück. Wer beide mitgemacht hat, bekommt sogar 30 Euro.

Die betroffenen Kunden werden derzeit von Netflix per E-Mail informiert. Darin ist ein Code enthalten, den Kunden auf einer speziellen Netflix-Seite eingeben müssen, um ihr Geld zurückzubekommen. Wichtig: Mit der Annahme des Angebots verzichten Nutzer auf mögliche rechtliche Schritte, die eventuell sogar zu einer höheren Rückerstattung führen könnten. Die Entscheidung darüber muss jeder Abonnent selbst treffen.

Ob die Preiserhöhung nun rechtmäßig war, bleibt trotz der angekündigten Rückerstattung ungeklärt. Die österreichische Bundesarbeiterkammer hat ihre Klage im Gegenzug für das Rückzahlungsangebot zurückgezogen. Damit sollen kostspielige und „weitere langwierige Verfahren vor Gericht vermieden“ werden (Quelle: heise online).

So könnt ihr beim Streaming Geld sparen:

Netflix-Rückerstattung auch in Deutschland?

In Deutschland stellt sich die Situation anders dar. Zwar hat ein Berliner Gericht die Preisanpassungsklauseln in den deutschen Netflix-Verträgen für unwirksam erklärt, doch hat Netflix nach eigenen Angaben von jedem Kunden eine individuelle Zustimmung eingeholt. Deutsche Netflix-Nutzer hatten die Möglichkeit, ihr Abo im Falle einer Preiserhöhung nicht zu verlängern. Daher plant Netflix keine Rückerstattungen an seine deutschen Kunden.

