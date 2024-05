Neue Streaming-Allianz: Disney+ wird Netflix richtig gefährlich

Streaming ist ein teurer Spaß. Wer viele Serien und Filme schauen möchte, die nur bei unterschiedlichen Anbietern zu haben sind, oder es besonders auf Exklusivproduktionen abgesehen hat, muss oft mehrere Streaming-Dienste auf einmal abonnieren. Disney+ hat sich jetzt einen starken Partner ins Boot geholt, der auf einen Schlag das Angebot stark verbessert.

Streaming-Deal: Disney+ und Warner machen gemeinsame Sache

Dabei kommt es allerdings ein wenig auch auf die Perspektive an: Genau so gut könnte es heißen, dass sich Warner Bros mit Disney geeinigt hat. Denn um genau diese beiden Anbieter geht es. Während der Disney-Konzern seine Streaming-Angebote auf zwei Dienste – Disney+ (Angebot von Disney+ ansehen) und Hulu – konzentriert, gibt es auch beim bekannten Filmstudio Warner Bros zwei Streaming-Plattformen: HBO Max und Discovery+ – letzterer ist auch in Deutschland buchbar.

Wie die beiden Entertainment-Giganten kürzlich bekannt gegeben haben, sollen Kundinnen und Kunden sich ab Sommer nicht mehr entscheiden müssen. Dann soll ein Kombi-Abo starten, das für die Plattformen beider Studios genutzt werden kann (Quelle: Watson).

Neben den Streaming-Inhalten von Disney – etwa Star Wars, das MCU, aber auch klassische Disney-Filme und -Serien – sollen dann das Programm der TV-Sender ABC und CNN, Sportinhalte von Hulu sowie die Produktionen von HBO Max und das Filmangebot der Warner-Bros-Studios verfügbar sein. Definitiv eine große Auswahl, mit der Warner und Disney wohl auch Branchenprimus Netflix gefährlich werden könnten.

Kunden sollen das Kombi-Angebot über die Plattformen beider Anbieter buchen und sich dann mit einem Konto in allen Streaming-Diensten anmelden können. Der Preis ist bisher noch nicht bekannt, es muss aber günstiger werden, als die Streaming-Portale einzeln zu abonnieren.

„Diese Partnerschaft stellt die Abonnenten an erste Stelle und bietet ihnen Zugang zu Blockbuster-Filmen, Eigenproduktionen und drei riesigen Mediatheken mit den besten Marken und Unterhaltungsangeboten der heutigen Streaming-Branche“, kündigt der Chef von Disneys Streaming-Geschäft Joe Early an.

Wann genau die Kooperation starten soll, haben Disney und Warner noch nicht bekannt gegeben – der Sommer gilt aber als gesetzt. Klar ist jedoch, dass der Plan zunächst nur für den US-Markt gilt. Ob sich eine solche Kooperation auch in Europa anbieten würde, ist offen.

Deutsche Fans schauen in die Röhre – vorerst

Für deutsche Streaming-Fans kommt das Problem dazu, dass sich Sky und sein Streaming-Dienst WOW viele Inhalte von Warner und HBO noch auf Jahre gesichert haben. Warner kann hier also nicht alle eigenen Inhalte exklusiv auf die eigenen Plattformen stellen – zumindest aktuell nicht. Auf dieses attraktive Streaming-Bundle müssen wir mit Sicherheit noch einige Zeit warten, falls es überhaupt nach Deutschland kommt. Es gibt aber Alternativen:

